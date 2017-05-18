Things You Need to Know — compiled May 18

PHA+TGF3bWFrZXIgb2ZmIFRydW1wIHByb2JlIDwvcD48cD5SZXAuIEphc29uIENoYWZmZXR6IG9m
IFV0YWggYW5ub3VuY2VzIGhlIHdpbGwgcmVzaWduIGZyb20gQ29uZ3Jlc3MgbmV4dCBtb250aCwg
c2F5aW5nIGEgJiM4MjIwO21pZC1saWZlIGNyaXNpcyYjODIyMTsgaGFzIGNvbXBlbGxlZCBoaW0g
dG8gc3RlcCBhd2F5IGZyb20gaGlzIGNoYWlybWFuc2hpcCBvZiB0aGUgSG91c2UgT3ZlcnNpZ2h0
IENvbW1pdHRlZSBqdXN0IGFzIGl0IGlzIHBvaXNlZCB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSBUcnVtcCYjODIx
NztzIGZpcmluZyBvZiB0aGUgRkJJIGRpcmVjdG9yLjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHN1cHBv
cnRlcnMgZXhwbGFpbiB3b2VzPC9wPjxwPlNvbWUgZm9jdXMgb24gbGVha2VycyB3b3JraW5nIHRv
IHVuZGVybWluZSB0aGUgcHJlc2lkZW50LiBTb21lIHNlZSBhIGNvbnNwaXJhdG9yaWFsIHBsb3Qs
IHBvd2VyZWQgYnkgaG9sZG92ZXJzIG9mIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+PHA+
Q2hlbHNlYSBNYW5uaW5nJiM4MjE3O3MgbmV3IGxvb2s8L3A+PHA+VGhlIHRyYW5zZ2VuZGVyIHNv
bGRpZXIgcG9zdHMgb24gVHdpdHRlciBhbmQgSW5zdGFncmFtIGEgcGhvdG9ncmFwaCBvZiBoZXIg
d2l0aCBzaG9ydC1jcm9wcGVkIGhhaXIsIGJyaWdodCByZWQgbGlwc3RpY2sgYW5kIGEgZGFyayBv
dXRmaXQgd2l0aCBhIHBsdW5naW5nIG5lY2tsaW5lLjwvcD48cD5MZSBQZW4gdG8gcnVuIGZvciBw
YXJsaWFtZW50PC9wPjxwPkVtZXJnaW5nIGZyb20gaGVyIGNydXNoaW5nIGRlZmVhdCBpbiBGcmFu
Y2UmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwgY29udGVzdCwgZmFyLXJpZ2h0IGxlYWRlciBNYXJpbmUg
TGUgUGVuIHNheXMgc2hlIHdpbGwgcnVuIGZvciBhIHBhcmxpYW1lbnRhcnkgc2VhdCBpbiBKdW5l
IGVsZWN0aW9ucyBhbmQgdGhhdCBoZXIgTmF0aW9uYWwgRnJvbnQgcGFydHkgaGFzICYjODIyMDth
biBlc3NlbnRpYWwgcm9sZSYjODIyMTsgaW4gYSBuZXcgcG9saXRpY2FsIGxhbmRzY2FwZS4gPC9w
PjxwPlByb2dyZXNzIG1hZGUgaW4gSXJhcSBtaXNzaW9uIDwvcD48cD5NaWxpdGFyeSBvcGVyYXRp
b25zIGFyZSBhY2NlbGVyYXRpbmcgaW4gTW9zdWwgYXMgY29tbWFuZGVycyBzYXkgdGhleSBob3Bl
IHRvIHJldGFrZSB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHJlbWFpbmluZyBkaXN0cmljdHMgZnJvbSB0aGUg
SXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCBiZWZvcmUgdGhlIGhvbHkgbW9udGggb2YgUmFtYWRhbiBiZWdp
bnMgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBNYXkuIDwvcD48cD5BdCBDYW5uZXMsIGJvb3MgY2FuIGNydXNoIGZp
bG08L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmVzdGl2YWwmIzgyMTc7cyBvd24gdmVyc2lvbiBvZiB0
aGUgUm9tYW4gZ2xhZGlhdG9yIHRodW1icy11cCBvciB0aHVtYnMtZG93biwgYW5kIGl0cyBqdWRn
bWVudHMgY2FuIGJlIGp1c3QgYXMgaGFyc2guPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.