Things You Need to Know — compiled Nov. 21

PHA+VHJ1bXAgZGVmZW5kcyBidXNpbmVzcyB0aWVzPC9wPjxwPkluIGEgdHdlZXQgTW9uZGF5IG5p
Z2h0LCB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IGFwcGVhcnMgdG8gZGVueSBoZSBpcyB1c2luZyB0aGUg
cG93ZXJzIG9mIGhpcyBmdXR1cmUgb2ZmaWNlIHRvIGJlbmVmaXQgaGlzIGJ1c2luZXNzZXMgd29y
bGR3aWRlLiBUcnVtcCB0d2VldHMgaXQgaXMgJiM4MjIwO3dlbGwta25vd24mIzgyMjE7IHRoYXQg
aGUgaGFzIHByb3BlcnRpZXMgYWNyb3NzIHRoZSBnbG9iZSwgYmxhbWluZyB0aGUgJiM4MjIwO2Ny
b29rZWQgbWVkaWEmIzgyMjE7IGZvciByYWlzaW5nIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB0aGVtLjwvcD48
cD5ORkwgdGFrZXMgc2hvdyBvbiB0aGUgcm9hZCA8L3A+PHA+T2FrbGFuZCBzcXVhcmVzIG9mZiBh
Z2FpbnN0IEhvdXN0b24gaW4gTWV4aWNvIENpdHkgJiM4MjEyOyB0aGUgZmlyc3QgcmVndWxhci1z
ZWFzb24gZ2FtZSB0aGVyZSBpbiAxMSB5ZWFycy48L3A+PHA+TmVvLU5hemkgY3Jvd2Q6ICYjODIx
NjtIYWlsIFRydW1wJiM4MjE3OzwvcD48cD5BIG5ld2x5IHJlbGVhc2VkIHZpZGVvIHNob3dzIGEg
cm9vbSBmdWxsIG9mIHBlb3BsZSBkb2luZyB0aGUgSGl0bGVyIHNhbHV0ZSBhbmQgeWVsbGluZyAm
IzgyMjA7SGFpbCBUcnVtcCEmIzgyMjE7IGFmdGVyIGxpc3RlbmluZyB0byBhIHNwZWVjaCBhYm91
dCB3aGl0ZSBuYXRpb25hbGlzbSB0aGF0IGludm9rZXMgTmF6aSB0ZXJtaW5vbG9neS4gVGhlIHZp
ZGVvIHdhcyB0YWtlbiBpbiBXYXNoaW5ndG9uIG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQuIDwvcD48cD5Qcm9q
ZWN0IGFpbXMgdG8gZm9zdGVyIHVuaXR5PC9wPjxwPlRoZSBvcmFsIGhpc3RvcnkgcHJvamVjdCBT
dG9yeUNvcnBzIGlzIGNoYXJnaW5nIEFtZXJpY2FucywgcGFydGljdWxhcmx5IHRlZW5zLCB0byBy
ZWNvcmQgYSBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBhbiBlbGRlciByZWxhdGl2ZSBvbiB0aGVpciBmZWVs
aW5ncyBhYm91dCB0aGUgZWxlY3Rpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.