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Things You Need to Know — compiled Oct. 13

Published: October 13, 2016 - 10:11 PM
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In this photo released by the Nigeria State House, freed Chibok school girls are sene during a meeting with Nigeria's Vice President Yemi Osinbajo, in Abuja,, Nigeria, Thursday. Twenty-one of the Chibok schoolgirls kidnapped by Boko Haram more than two years ago were freed Thursday in a swap for detained leaders of the Islamic extremist group �� the first release since nearly 300 girls were taken captive in a case that provoked international outrage. (Sunday Aghaeze/Nigeria State House via AP)


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