Things You Need to Know — compiled Oct. 18

PHA+QXNzaXN0YW5jZSBpbiBTeXJpYSByZXF1ZXN0ZWQgPC9wPjxwPlJ1c3NpYSBpbnRyb2R1Y2Vz
IGRyYWZ0IHN0YXRlbWVudCB0byBVLk4uIFNlY3VyaXR5IENvdW5jaWwgY2FsbGluZyBvbiBjb3Vu
dHJpZXMgd2l0aCBpbmZsdWVuY2Ugb24gU3lyaWFuIG9wcG9zaXRpb24gZ3JvdXBzIHRvIGludGVu
c2lmeSBlZmZvcnRzIHRvIHNlcGFyYXRlIG1vZGVyYXRlIGZvcmNlcyBmcm9tIHRlcnJvcmlzdCBl
bnRpdGllcyBpbiBBbGVwcG8uPC9wPjxwPlRyYWluaW5nIHN1bW1pdCB2aWRlbyBzaG9ja3MgPC9w
PjxwPkFuIElsbGlub2lzIGFnZW5jeSBzYXlzIGEgWW91VHViZSBnbGl0Y2ggd2FzIHJlc3BvbnNp
YmxlIGZvciBwb3Jub2dyYXBoaWMgZm9vdGFnZSB0aGF0IHdhcyB0YWNrZWQgb250byBhIHZpZGVv
IHByb21vdGluZyBhIHN0YXRlIHRyYWluaW5nIHN1bW1pdC48L3A+PHA+TW9yZSBtb3NxdWl0b2Vz
IHdpdGggWmlrYSA8L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHNheSBhIG5ldyBwb29sIG9mIG1vc3F1aXRvZXMg
dGFrZW4gZnJvbSBNaWFtaSBCZWFjaCBoYXMgdGVzdGVkIHBvc2l0aXZlIGZvciBaaWthLjwvcD48
cD5TY2hvb2wgc2hvb3RpbmcgaW5qdXJlcyBmb3VyPC9wPjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gcG9saWNl
IHNheSBmb3VyIHN0dWRlbnRzIGFyZSBpbmp1cmVkIGFuZCBvbmUgb2YgdGhlbSBpcyBpbiBjcml0
aWNhbCBjb25kaXRpb24gYWZ0ZXIgc2hvdHMgd2VyZSBmaXJlZCBpbiB0aGUgcGFya2luZyBsb3Qg
b2YgYSBzY2hvb2wgYXJvdW5kIHRoZSB0aW1lIHN0dWRlbnRzIHdlcmUgYmVpbmcgZGlzbWlzc2Vk
LjwvcD48cD5FY3VhZG9yIGFkbWl0cyBBc3NhbmdlIGFjdGlvbiA8L3A+PHA+VGhlIFdpa2lMZWFr
cyBmb3VuZGVyJiM4MjE3O3Mgd2ViIGFjY2VzcyBhdCBpdHMgZW1iYXNzeSBpbiBMb25kb24gaXMg
JiM4MjIwO3RlbXBvcmFyaWx5IHJlc3RyaWN0ZWQmIzgyMjE7IGFmdGVyIHRoZSB3aGlzdGxlLWJs
b3dpbmcgc2l0ZSBwdWJsaXNoZWQgaGFja2VkIGVtYWlsIGRvY3VtZW50cyBmcm9tIEhpbGxhcnkg
Q2xpbnRvbiYjODIxNztzIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+VG94aWMgc3BpbGwg
cmVwb3J0ZWQgaW4gQ29sb3JhZG8gPC9wPjxwPkFuIEFpciBGb3JjZSBiYXNlIGluIENvbG9yYWRv
IHNheXMgaXQgYWNjaWRlbnRhbGx5IHJlbGVhc2VkIGFib3V0IDE1MCwwMDAgZ2FsbG9ucyBvZiB3
YXRlciBjb250YWluaW5nIHRveGljIGNoZW1pY2FscyBpbnRvIHRoZSBzZXdlciBzeXN0ZW0gb2Yg
Q29sb3JhZG8gU3ByaW5ncywgYnV0IHBvdGVudGlhbCBoZWFsdGggaGF6YXJkcyBhcmVuJiM4MjE3
O3QgaW1tZWRpYXRlbHkga25vd24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.