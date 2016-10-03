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Things You Need to Know — compiled Oct. 3

Published: October 3, 2016 - 10:55 PM | Updated: October 4, 2016 - 08:56 AM
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Sculptures made entirely of Lego bricks, created by contemporary artist Nathan Sawaya, are seen at the White House in Washington, Monday, Oct. 3, 2016, part of South by South Lawn. The festival is inspired by Austin's South by Southwest, with art, film and music performances and hosted by President Barack Obama. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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