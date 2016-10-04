Things You Need to Know — compiled Oct. 4

PHA+WWFob28gY29tcGxpZXMgd2l0aCBzZWNyZXQgb3JkZXI8L3A+PHA+VGhlIGNvbXBhbnkgcmVw
b3J0ZWRseSBzY2FubmVkIGh1bmRyZWRzIG9mIG1pbGxpb25zIG9mIGVtYWlsIGFjY291bnRzIGF0
IHRoZSBiZWhlc3Qgb2YgVS5TLiBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb3IgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50LjwvcD48
cD5Db2xvbWJpYW4gcHJlc2lkZW50IGhhcyBwbGFuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBKdWFuIE1hbnVl
bCBTYW50b3MgbW92ZXMgcXVpY2tseSBvbiB0d28gZnJvbnRzIHRvIHNhdmUgYSBwZWFjZSBkZWFs
IHJlamVjdGVkIGJ5IHZvdGVycywgaG9sZGluZyB0YWxrcyBpbiBDdWJhIHdpdGggbGVmdGlzdCBy
ZWJlbHMgd2hpbGUgaW52aXRpbmcgaGlzIGNoaWVmIG9wcG9uZW50IGZvciBhIG1lZXRpbmcuPC9w
PjxwPkFuZGVyc29uIENvb3BlciBzdGF5cyB3aXRoIENOTjwvcD48cD5UaGUgYW5jaG9yIHNpZ25z
IGEgbG9uZy10ZXJtIGRlYWwgdG8gc3RheSB3aXRoIHRoZSBjYWJsZSBuZXdzIG5ldHdvcmsgJiM4
MjEyOyBhcHBhcmVudGx5IHB1dHRpbmcgYW4gZW5kIHRvIHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBoZSYjODIx
NztsbCBqb2luIEtlbGx5IFJpcGEgYXMgY28taG9zdCBvZiBBQkMmIzgyMTc7cyA8ZW0+TGl2ZTwv
ZW0+LjwvcD48cD5QbGVhIGZvciBoZWxwIHdpdGggcmVmdWdlZSBjcmlzaXMgPC9wPjxwPkEgc2Vu
aW9yIEdyZWVrIG9mZmljaWFsIHVyZ2VzIHRoZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbW11bml0eSB0byBk
byBtb3JlIHRvIG1hbmFnZSB0aGUgZmxvdyBvZiByZWZ1Z2VlcyB0byBFdXJvcGUgJiM4MjEyOyBh
bmQgY3JpdGljaXplcyBzb21lIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIGNvdW50cmllcyBmb3IgcmVmdXNpbmcg
dG8gd2VsY29tZSBtaWdyYW50cy48L3A+PHA+R29sZiB3b3JsZCByZW1lbWJlcnMgbGVnZW5kPC9w
PjxwPkphY2sgTmlja2xhdXMsIFBoaWwgTWlja2Vsc29uIGFuZCBvdGhlciBwbGF5ZXJzIGdhdGhl
ciB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhlIGxpZmUgb2YgQXJub2xkIFBhbG1lciBhbmQgc2F5IHRoZWlyIGZp
bmFsIGZhcmV3ZWxscy48L3A+PHA+Q2hhbmVsIGRlc2lnbmVyIHBhbnMgS2ltIEsgPC9wPjxwPkZh
c2hpb24gaWNvbiBLYXJsIExhZ2VyZmVsZCBjcml0aWNpemVzIEtpbSBLYXJkYXNoaWFuIGZvciBi
ZWluZyB0b28gZmxhc2h5IHdpdGggaGVyIG1vbmV5IGZvbGxvd2luZyBoZXIgJDEwIG1pbGxpb24g
aGVpc3QuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.