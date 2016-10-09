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Things You Need to Know — compiled Oct. 9

Published: October 9, 2016 - 11:05 PM | Updated: October 10, 2016 - 07:21 AM
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Former French President Nicolas Sarkozy, right, arrives with his wife Carla Bruni-Sarkozy to delivers his speech as he runs for the 2017 presidential election in Paris, France, Sunday, Oct. 9, 2016. (AP Photo/Christophe Ena)


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