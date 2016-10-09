Things You Need to Know — compiled Oct. 9

PHA+RmlyZXdvcmtzIGFoZWFkIG9mIGRlYmF0ZTwvcD48cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAgdW5leHBlY3Rl
ZGx5IGFwcGVhcmVkIGxpdmUgb24gaGlzIEZhY2Vib29rIHBhZ2Ugd2l0aCB3b21lbiB3aG8gaGF2
ZSBhY2N1c2VkIGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmlsbCBDbGludG9uIG9mIHJhcGUgYW5kIHVud2Fu
dGVkIGFkdmFuY2VzLiBJdCBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBhIGNsZWFyIHNpZ24gaGUgcGxhbm5lZCB0
byB1c2UgdGhlIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBzZXh1YWwgaGlzdG9yeSB0byB0cnkg
dG8gZGlzdHJhY3QgZnJvbSBjb250cm92ZXJzeSBvdmVyIGhpcyBvd24gcmVtYXJrcyBhYm91dCB3
b21lbi48L3A+PHA+Q2l2aWwgV2FyIGNhbm5vbmJhbGxzIHVuZWFydGhlZDwvcD48cD5BIGJvbWIg
c3F1YWQgd2FzIGF0IEZvbGx5IEJlYWNoIGluIFNvdXRoIENhcm9saW5hIGFmdGVyIEh1cnJpY2Fu
ZSBNYXR0aGV3IGFwcGFyZW50bHkgdW5lYXJ0aGVkIHRoZSBvbGQgY2Fubm9uYmFsbHMgZnJvbSB0
aGUgc2FuZC48L3A+PHA+QXNzaXN0YW5jZSBhcnJpdmluZyBpbiBIYWl0aTwvcD48cD5UaHJlZSBv
ZiBuaW5lIFUuUy4gaGVsaWNvcHRlcnMgaGFkIGFycml2ZWQgaW4gSmVyZW1pZSwgYSBjaXR5IG5l
YXIgdGhlIHRpcCBvZiBIYWl0aSYjODIxNztzIHNvdXRod2VzdCBwZW5pbnN1bGEsIGJyaW5naW5n
IHJpY2UgYW5kIGNvb2tpbmcgb2lsLCBhbW9uZyBvdGhlciB0aGluZ3MuPC9wPjxwPkJyYWR5IHJl
dHVybnMgZnJvbSBzdXNwZW5zaW9uPC9wPjxwPk5ldyBFbmdsYW5kIHN0YXIgcXVhcnRlcmJhY2sg
VG9tIEJyYWR5IHdhdmVkIGFuZCBzbWlsZWQgYmVmb3JlIGhlYWRpbmcgaW50byB0aGUgbG9ja2Vy
IHJvb20gYW5kIGNlbGVicmF0aW5nIGEgd2luIG92ZXIgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMuIEhl
IHNlcnZlZCBhIGZvdXItZ2FtZSBzdXNwZW5zaW9uIGZvciBoaXMgcGFydCBpbiBEZWZsYXRlZ2F0
ZS48L3A+PHA+UG9sbCByZXZlYWxzIGpvYiBkaXNjcmltaW5hdGlvbjwvcD48cD5BbG1vc3QgaGFs
ZiBvZiB5b3VuZyBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FucyBzYXkgdGhleSYjODIxNzt2ZSBleHBlcmllbmNl
ZCByYWNpYWwgZGlzY3JpbWluYXRpb24gbG9va2luZyBmb3IgYSBqb2IgYW5kIHdoaWxlIG9uIHRo
ZSBqb2IsIGFjY29yZGluZyB0byBhIEdlbkZvcndhcmQgc3VydmV5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.