Things You Need to Know — compiled Sept. 30

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Vm9sa3N3YWdlbiBzZXR0bGVzIHdpdGggZGVhbGVyczwvcD48cD5Wb2xrc3dhZ2VuIGhhcyBh
Z3JlZWQgdG8gcGF5IGl0cyBVLlMuIGRlYWxlcnMgdXAgdG8gJDEuMiBiaWxsaW9uIHRvIGNvbXBl
bnNhdGUgdGhlbSBmb3IgbG9zc2VzIHRoZXkgc2FpZCB0aGV5IHN1ZmZlcmVkIGFzIGEgcmVzdWx0
IG9mIGFuIGVtaXNzaW9ucyBjaGVhdGluZyBzY2FuZGFsLjwvcD48cD5DYXJuZWdpZSBEZWxpIHRv
IGNsb3NlIERlYy4gMzE8L3A+PHA+VGhlIGZsYWdzaGlwIGxvY2F0aW9uIGluIE5ldyBZb3JrIENp
dHkgd2lsbCBzdGlsbCBoYXZlIGxvY2F0aW9ucyBpbiBMYXMgVmVnYXM7IEJldGhsZWhlbSwgUGEu
OyBOZXcgWW9yayYjODIxNztzIE1hZGlzb24gU3F1YXJlIEdhcmRlbjsgYW5kIHRoZSBVLlMuIE9w
ZW4gaW4gUXVlZW5zLjwvcD48cD5Pc2NhciBNYXllciBqaW5nbGUgd3JpdGVyIGRpZXM8L3A+PHA+
UmljaGFyZCBUcmVudGxhZ2UsIHRoZSBtYW4gd2hvIGdvdCBnZW5lcmF0aW9ucyBvZiBob3QgZG9n
IGxvdmVycyBodW1taW5nIGFsb25nIHRvIHRoZSBPc2NhciBNYXllciBXaWVuZXIgc29uZyBoYXMg
ZGllZCBhdCBhZ2UgODcuPC9wPjxwPlRyYWluIGNyYXNoIHByb2JlIGNvbnRpbnVlcyA8L3A+PHA+
RmVkZXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGFyZSBzaWZ0aW5nIHRocm91Z2ggdGhlIHdyZWNrYWdlIGlu
IE5ldyBKZXJzZXkgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgYmVmb3JlIGl0IGJhcnJlbGVk
IHRocm91Z2ggSG9ib2tlbiBzdGF0aW9uLjwvcD48cD5UcnVtcCBzYXlzIENsaW50b24mIzgyMTc7
cyBhZHMgJiM4MjE2O25hc3R5JiM4MjE3OzwvcD48cD5CdXQgbW9zdCBvZiBoaXMgRGVtb2NyYXRp
YyByaXZhbCYjODIxNztzIGNvbW1lcmNpYWxzIGFib3V0IHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIGp1c3QgaW5j
bHVkZSBjbGlwcyBvZiBoaW0gc3BlYWtpbmcuPC9wPjxwPldyaXRlciBzYXlzIFdvbmRlciBXb21h
biBnYXk8L3A+PHA+VGhlIHdyaXRlciBvZiB0aGUgPGVtPldvbmRlciBXb21hbjwvZW0+IGNvbWlj
cyByZXZlYWxlZCB0aGF0IHRoZSBjaGFyYWN0ZXIgaXMgZ2F5LiBHcmVnIFJ1Y2thIHNhaWQgc2lu
Y2Ugc2hlIGNvbWVzIGZyb20gdGhlIGFsbC1mZW1hbGUgaXNsYW5kIG5hdGlvbiBvZiBUaGVteXNj
aXJhLCBzaGUgJiM4MjIwO2hhcyBiZWVuIGluIGxvdmUgYW5kIGhhZCByZWxhdGlvbnNoaXBzIHdp
dGggb3RoZXIgd29tZW4uJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.