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Thousands brave weather to protest Trump climate policies

By Gene Johnson
Associated Press

Published: April 29, 2017 - 08:26 PM
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Demonstrators hold signs as they march on the Wacker Drive during "100 Days of Failure" protest and march, Saturday in Chicago. Thousands of people across the U.S. are marking President Donald Trump's hundredth day in office by marching in protest of his environmental policies. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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