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Thousands turn out to remember JFK on 100th birthday

By Crystal Hill
Associated Press

Published: May 29, 2017 - 08:52 PM
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In this June 29, 1962 photo, U.S. President John F. Kennedy and Mexican President Adolfo Lopez Mateos are showered with confetti and paper as they travel down a boulevard in Mexico City, shortly after Kennedy's arrival for a three-day visit. Monday marked the 100-year anniversary of Kennedy's birth. (AP Photo)


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