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Three arrested in alleged bomb plot targeting Somalis in Kansas

By Eric Tucker  and Roxana Hegeman
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 11:20 PM
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This photo provided by the Sedgwick County Sheriff's Office in Wichita, Kan., shows Curtis Allen. Allen is one of three members of a Kansas militia group were charged Friday with plotting to bomb an apartment building filled with Somali immigrants in Garden City, Kan. Acting U.S. Attorney Tom Beall said Allen, Patrick Eugene Stein and Gavin Wright are members of a group calling itself the Kansas Security Force. Beall says the arrests were the culmination of an eight-month investigation. (Sedgwick County Sheriff's Office via AP)


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