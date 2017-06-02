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Three ex-Penn State officials get jail terms in Sandusky abuse case

By Marc Levy and Michael Rubinkam
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 03:32 PM
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FILE  This file photo combination shows former Penn State vice president Gary Schultz, left, former Penn State athletic director Tim Curley, right, and former Penn State President Graham Spanier, center, in Harrisburg, Pa. Schultz, Curley and Spanier are scheduled to be sentenced for child endangerment Friday, June 2, 2017, in Harrisburg, Pa., for failing to report now-convicted sexual predator Jerry Sandusky to authorities in 2001. (AP Photos, File)


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