Tighter rules taking effect on travel to U.S. from 6 nations

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQWZ0ZXIgbW9udGhzIG9mIHdyYW5nbGluZywgdGlnaHRlciByZXN0cmlj
dGlvbnMgb24gdHJhdmVsIHRvIHRoZSBVLlMuIGZyb20gc2l4IG1vc3RseSBNdXNsaW0gbmF0aW9u
cyB0YWtlIGVmZmVjdCBUaHVyc2RheSBldmVuaW5nIGFmdGVyIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IGdh
dmUgaXRzIGdvLWFoZWFkIGZvciBhIGxpbWl0ZWQgdmVyc2lvbiBvZiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxk
IFRydW1wJiM4MjE3O3MgcGxhbnMgZm9yIGEgYmFuLiBWaXNhIGFwcGxpY2FudHMgZnJvbSB0aGUg
c2l4IGNvdW50cmllcyAmIzgyMTI7IGFuZCBhbGwgcmVmdWdlZXMgJiM4MjEyOyB3aWxsIG5lZWQg
dG8gc2hvdyBjbG9zZSBmYW1pbHkgb3IgYnVzaW5lc3MgdGllcyB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRl
cy48L3A+PHA+VmlzYXMgdGhhdCBoYXZlIGFscmVhZHkgYmVlbiBhcHByb3ZlZCB3aWxsIG5vdCBi
ZSByZXZva2VkLCBhbmQgdGhhdCBzaG91bGQgaGVscCBhdmVydCB0aGUga2luZCBvZiBjaGFvcyBh
dCBhaXJwb3J0cyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkIHRoYXQgc3Vycm91bmRlZCBhbiBpbml0aWFsIHRy
YXZlbCBiYW4gb3JkZXJlZCBzaG9ydGx5IGFmdGVyIFRydW1wIHRvb2sgb2ZmaWNlLiBJbiB0aGF0
IGNhc2UsIHNvbWUgdHJhdmVsZXJzIHdpdGggcHJldmlvdXNseSBhcHByb3ZlZCB2aXNhcyB3ZXJl
IGtlcHQgb2ZmIGZsaWdodHMgb3IgYmFycmVkIGVudHJ5IG9uIGFycml2YWwgaW4gdGhlIFUuUy48
L3A+PHA+VGhlcmUgd2VyZSBubyBtYWpvciBwcm9ibGVtcyByZXBvcnRlZCBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
aG91cnMgYWZ0ZXIgdGhlIG5ldyBndWlkZWxpbmVzIHdlcmUgaXNzdWVkLiBUaGUgTWlkZGxlIEVh
c3QmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IGFpcmxpbmUgc2FpZCBpdHMgZmxpZ2h0cyB0byB0aGUgVW5pdGVk
IFN0YXRlcyB3ZXJlIG9wZXJhdGluZyBub3JtYWxseS4gSG93ZXZlciwgRHViYWktYmFzZWQgRW1p
cmF0ZXMgcmVtaW5kZWQgcGFzc2VuZ2VycyB0aGF0IHRoZXkgJiM4MjIwO211c3QgcG9zc2VzcyB0
aGUgYXBwcm9wcmlhdGUgdHJhdmVsIGRvY3VtZW50cywgaW5jbHVkaW5nIGEgdmFsaWQgVS5TLiBl
bnRyeSB2aXNhLCBpbiBvcmRlciB0byB0cmF2ZWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbmV3IGluc3Ry
dWN0aW9ucyBpc3N1ZWQgYnkgdGhlIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgd2lsbCBhZmZlY3QgdmlzYSBh
cHBsaWNhbnRzIGZyb20gU3lyaWEsIFN1ZGFuLCBTb21hbGlhLCBMaWJ5YSwgSXJhbiBhbmQgWWVt
ZW4uIEFuIGFwcGxpY2FudCBtdXN0IHByb3ZlIGEgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggYSBwYXJlbnQs
IHNwb3VzZSwgY2hpbGQsIGFkdWx0IHNvbiBvciBkYXVnaHRlciwgc29uLWluLWxhdywgZGF1Z2h0
ZXItaW4tbGF3IG9yIHNpYmxpbmcgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyB0byBiZSBl
bGlnaWJsZS4gVGhlIHNhbWUgcmVxdWlyZW1lbnQsIHdpdGggc29tZSBleGNlcHRpb25zLCBob2xk
cyBmb3Igd291bGQtYmUgcmVmdWdlZXMgZnJvbSBhbGwgbmF0aW9ucyB3aG8gYXJlIHN0aWxsIGF3
YWl0aW5nIGFwcHJvdmFsLjwvcD48cD5HcmFuZHBhcmVudHMsIGdyYW5kY2hpbGRyZW4sIGF1bnRz
LCB1bmNsZXMsIG5pZWNlcywgbmVwaGV3cywgY291c2lucywgYnJvdGhlcnMtaW4tbGF3IGFuZCBz
aXN0ZXJzLWluLWxhdywgZmlhbmNlZXMgb3Igb3RoZXIgZXh0ZW5kZWQgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMg
YXJlIG5vdCBjb25zaWRlcmVkIHRvIGJlIGNsb3NlIHJlbGF0aW9ucywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRo
ZSBndWlkZWxpbmVzIHRoYXQgd2VyZSBpc3N1ZWQgaW4gYSBjYWJsZSBzZW50IHRvIGFsbCBVLlMu
IGVtYmFzc2llcyBhbmQgY29uc3VsYXRlcyBsYXRlIG9uIFdlZG5lc2RheS4gVGhlIG5ldyBydWxl
cyB0YWtlIGVmZmVjdCBhdCA4IHAubS4gRWFzdGVybiBEYXlsaWdodCBUaW1lIG9uIFRodXJzZGF5
ICgwMDAwR01UIG9uIEZyaWRheSksIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgY2FibGUsIHdoaWNoIHdhcyBv
YnRhaW5lZCBieSBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+PHA+QXMgZmFyIGFzIGJ1c2luZXNz
IG9yIHByb2Zlc3Npb25hbCBsaW5rcyBhcmUgY29uY2VybmVkLCB0aGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVu
dCBzYWlkLCBhIGxlZ2l0aW1hdGUgcmVsYXRpb25zaGlwIG11c3QgYmUgJiM4MjIwO2Zvcm1hbCwg
ZG9jdW1lbnRlZCBhbmQgZm9ybWVkIGluIHRoZSBvcmRpbmFyeSBjb3Vyc2UgcmF0aGVyIHRoYW4g
Zm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIGV2YWRpbmcmIzgyMjE7IHRoZSBiYW4uIEpvdXJuYWxpc3RzLCBz
dHVkZW50cywgd29ya2VycyBvciBsZWN0dXJlcnMgd2hvIGhhdmUgdmFsaWQgaW52aXRhdGlvbnMg
b3IgZW1wbG95bWVudCBjb250cmFjdHMgaW4gdGhlIFUuUy4gd291bGQgYmUgZXhlbXB0IGZyb20g
dGhlIGJhbi4gVGhlIGV4ZW1wdGlvbiBkb2VzIG5vdCBhcHBseSB0byB0aG9zZSB3aG8gc2VlayBh
IHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIGFuIEFtZXJpY2FuIGJ1c2luZXNzIG9yIGVkdWNhdGlvbmFsIGlu
c3RpdHV0aW9uIHB1cmVseSBmb3IgdGhlIHB1cnBvc2Ugb2YgYXZvaWRpbmcgdGhlIHJ1bGVzLiAg
QSBob3RlbCByZXNlcnZhdGlvbiBvciBjYXIgcmVudGFsIGNvbnRyYWN0LCBldmVuIGlmIHByZS1w
YWlkLCB3b3VsZCBhbHNvIG5vdCBjb3VudC48L3A+PHA+Q29uc3VsYXIgb2ZmaWNlcnMgbWF5IGdy
YW50IG90aGVyIGV4ZW1wdGlvbnMgdG8gYXBwbGljYW50cyBmcm9tIHRoZSBzaXggbmF0aW9ucyBp
ZiB0aGV5IGhhdmUgJiM4MjIwO3ByZXZpb3VzbHkgZXN0YWJsaXNoZWQgc2lnbmlmaWNhbnQgY29u
dGFjdHMgd2l0aCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlczsmIzgyMjE7ICYjODIxNjsmIzgyMTc7c2lnbmlm
aWNhbnQgYnVzaW5lc3Mgb3IgcHJvZmVzc2lvbmFsIG9ibGlnYXRpb25zJiM4MjIxOyBpbiB0aGUg
VS5TLjsgaWYgdGhleSBhcmUgaW5mYW50cywgYWRvcHRlZCBjaGlsZHJlbiBvciBpbiBuZWVkIG9m
IHVyZ2VudCBtZWRpY2FsIGNhcmU7IGlmIHRoZXkgYXJlIHRyYXZlbGluZyBmb3IgYnVzaW5lc3Mg
d2l0aCBhIHJlY29nbml6ZWQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBvcmdhbml6YXRpb24gb3IgdGhlIFUuUy4g
Z292ZXJubWVudCBvciBpZiB0aGV5IGFyZSBsZWdhbCByZXNpZGVudHMgb2YgQ2FuYWRhIHdobyBh
cHBseSBmb3IgdmlzYXMgaW4gQ2FuYWRhLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGNhYmxlLjwvcD48cD5P
biBNb25kYXksIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHBhcnRpYWxseSBsaWZ0ZWQgbG93ZXIgY291cnQg
aW5qdW5jdGlvbnMgYWdhaW5zdCBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciB0aGF0IGhh
ZCB0ZW1wb3JhcmlseSBiYW5uZWQgdmlzYXMgZm9yIGNpdGl6ZW5zIG9mIHRoZSBzaXggY291bnRy
aWVzLiBUaGUganVzdGljZXMmIzgyMTc7IHJ1bGluZyBleGVtcHRlZCBhcHBsaWNhbnRzIGZyb20g
dGhlIGJhbiBpZiB0aGV5IGNvdWxkIHByb3ZlIGEgJiM4MjIwO2JvbmEgZmlkZSByZWxhdGlvbnNo
aXAmIzgyMjE7IHdpdGggYSBVLlMuIHBlcnNvbiBvciBlbnRpdHksIGJ1dCB0aGUgY291cnQgb2Zm
ZXJlZCBvbmx5IGJyb2FkIGd1aWRlbGluZXMgJiM4MjEyOyBzdWdnZXN0aW5nIHRoZXkgd291bGQg
aW5jbHVkZSBhIHJlbGF0aXZlLCBqb2Igb2ZmZXIgb3IgaW52aXRhdGlvbiB0byBsZWN0dXJlIGlu
IHRoZSBVLlMuICAmIzgyMTI7IGFzIHRvIGhvdyB0aGF0IHNob3VsZCBiZSBkZWZpbmVkLjwvcD48
cD5UaGUgbmV3IGd1aWRhbmNlIHJ1bGVzIHJlbWFpbiBpbiBwbGFjZSBhdCBsZWFzdCB1bnRpbCB0
aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBoZWFycyBhcmd1bWVudHMgb24gdGhlIGNhc2UgaW4gdGhlIGZhbGwg
YW5kIHRoZW4gaXNzdWVzIGEgZmluYWwgcnVsaW5nLjwvcD48cD5TaG9ydGx5IGFmdGVyIHRha2lu
ZyBvZmZpY2UsIFRydW1wIG9yZGVyZWQgdGhlIHJlZnVnZWUgYmFuIGFuZCBhIHRyYXZlbCBiYW4g
YWZmZWN0aW5nIHRoZSBzaXggY291bnRyaWVzLCBwbHVzIElyYXEuIEhlIHNhaWQgaXQgd2FzIG5l
ZWRlZCB0byBwcm90ZWN0IHRoZSBVLlMuIGZyb20gdGVycm9yaXN0cywgYnV0IG9wcG9uZW50cyBz
YWlkIGl0IHdhcyB1bmZhaXJseSBoYXJzaCBhbmQgd2FzIGludGVuZGVkIHRvIG1lZXQgaGlzIGNh
bXBhaWduIHByb21pc2UgdG8ga2VlcCBNdXNsaW1zIG91dCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48
L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIHN0cnVjayBkb3duIHRoZSBiYW5zLCBUcnVtcCBz
aWduZWQgYSByZXZpc2VkIG9yZGVyIGludGVuZGVkIHRvIG92ZXJjb21lIGxlZ2FsIGh1cmRsZXMu
IFRoYXQgd2FzIGFsc28gc3RydWNrIGRvd24gYnkgbG93ZXIgY291cnRzLCBidXQgdGhlIFN1cHJl
bWUgQ291cnQmIzgyMTc7cyBhY3Rpb24gcGFydGlhbGx5IHJlaW5zdGF0ZWQgaXQuPC9wPjxwPlRo
ZSBuZXcgcnVsZXMgd2lsbCBhbHNvIGFmZmVjdCB3b3VsZC1iZSBpbW1pZ3JhbnRzIGZyb20gdGhl
IHNpeCBjb3VudHJpZXMgd2hvIHdpbiB2aXNhcyBpbiB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIGRp
dmVyc2l0eSBsb3R0ZXJ5ICYjODIxMjsgYSBwcm9ncmFtIHRoYXQgcmFuZG9tbHkgYXdhcmRzIDUw
LDAwMCBncmVlbiBjYXJkcyBhbm51YWxseSB0byBwZW9wbGUgZnJvbSBjb3VudHJpZXMgd2l0aCBs
b3cgcmF0ZXMgb2YgaW1taWdyYXRpb24gdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIFRoZXkgd2lsbCBh
bHNvIGhhdmUgdG8gcHJvdmUgdGhleSBoYXZlIGEgJiM4MjIwO2JvbmEgZmlkZSByZWxhdGlvbnNo
aXAmIzgyMjE7IHdpdGggYSBwZXJzb24gb3IgZW50aXR5IGluIHRoZSBVLlMuIG9yIHRoYXQgdGhl
eSBhcmUgZWxpZ2libGUgZm9yIGFub3RoZXIgd2FpdmVyLiBJZiB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IHRo
ZXkgZmFjZSBiZWluZyBiYW5uZWQgZm9yIGF0IGxlYXN0IDkwIGRheXMuPC9wPjxwPlRoYXQgbWF5
IGJlIGEgZGlmZmljdWx0IGh1cmRsZSwgYXMgbWFueSB2aXNhIGxvdHRlcnkgd2lubmVycyBkb24m
IzgyMTc7dCBoYXZlIHJlbGF0aXZlcyBpbiB0aGUgVS5TLiBvciBqb2JzIGluIGFkdmFuY2Ugb2Yg
YXJyaXZpbmcgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPkdlbmVyYWxseSwgd2lubmVycyBpbiB0aGUg
ZGl2ZXJzaXR5IGxvdHRlcnkgb25seSBuZWVkIHByb3ZlIHRoZXkgd2VyZSBib3JuIGluIGFuIGVs
aWdpYmxlIGNvdW50eSBhbmQgaGF2ZSBjb21wbGV0ZWQgaGlnaCBzY2hvb2wgb3IgaGF2ZSBhdCBs
ZWFzdCB0d28geWVhcnMgb2Ygd29yayBleHBlcmllbmNlIGluIGFuIG9jY3VwYXRpb24gdGhhdCBy
ZXF1aXJlcyBhdCBsZWFzdCB0d28gb3RoZXIgeWVhcnMgb2YgdHJhaW5pbmcgb3IgZXhwZXJpZW5j
ZS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFsaWNpYSBBLiBDYWxkd2VsbCBj
b250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.