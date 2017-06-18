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American released

To North Korea and back: Otto Warmbier’s strange, sad trip

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 09:38 PM
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In this Feb. 29, 2016, file photo, American student Otto Warmbier speaks as he is presented to reporters in Pyongyang, North Korea. More than 15 months after he gave a staged confession in North Korea, he is with his Ohio family again. But whether he is even aware of that is uncertain. (AP Photo/Kim Kwang Hyon)


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