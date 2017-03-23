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Top Senate Dem opposes Supreme Court pick, vows filibuster

By Mary Clare Jalonick and Mark Sherman
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 10:52 AM | Updated: March 23, 2017 - 12:29 PM
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Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch return from a break to continue his testimony on Capitol Hill in Washington, Wednesday, March 22, 2017, during his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Susan Walsh)


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