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Top Trump aide exiting: First shoe to drop in wider shuffle?

By Jill Colvin  and Catherine Lucey
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 09:20 AM
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In this photo taken April 20, White House Communications Director Mike Dubke arrives in the East Room of the White House in Washington. Dubke has resigned as President Donald Trump considers a major staff overhaul amid intensifying inquiries into his campaign's dealings with Russia. (AP Photo/Andrew Harnik)


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