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Tourists, locals buy Nevada’s legal recreational marijuana

By Regina Garcia Cano  and John Locher
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 03:43 PM
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People line up at the NuLeaf marijuana dispensary, Saturday in Las Vegas. Nevada dispensaries were legally allowed to sell recreational marijuana starting at 12:01 a.m. Saturday. (AP Photo/John Locher)


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