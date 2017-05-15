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Travel ban judges scrutinize Trump’s Muslim statements

By Gene Johnson
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 10:21 AM | Updated: May 15, 2017 - 03:50 PM
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FILE--In this March 29, 2017, file photo, Hawaii Attorney General Douglas Chin speaks outside federal court in Honolulu, Hawaii. Three federal appellate court judges in Seattle on Monday, May 15, will hear the appeal of Hawaii's challenge to President Trump's travel ban targeting six predominantly Muslim countries. (AP Photo/Caleb Jones, File)


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