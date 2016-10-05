Travelers change plans ahead of Hurricane Matthew

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFRyYXZlbGVycyBhbG9uZyB0aGUgRWFzdCBDb2FzdCBhcmUgcHJlcGFyaW5n
IGZvciBkZWxheXMgYW5kIGNhbmNlbGF0aW9ucyBhcyBIdXJyaWNhbmUgTWF0dGhldyBoZWFkcyB0
b3dhcmQgdGhlIFUuUy48L3A+PHA+U29tZSBhaXJsaW5lcyBoYXZlIGFscmVhZHkgY2FuY2VsZWQg
ZmxpZ2h0cyBUaHVyc2RheSBhbmQgRnJpZGF5IGluIHBhcnRzIG9mIEZsb3JpZGEgYW5kIGFyZSB3
ZWlnaGluZyBzdXNwZW5zaW9ucyB1cCB0aHJvdWdoIEdlb3JnaWEsIFNvdXRoIENhcm9saW5hIGFu
ZCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgZGVwZW5kaW5nIG9uIHdoZXJlIHRoZSBodXJyaWNhbmUgc3RyaWtl
cy4gQ3J1aXNlIGxpbmVzIGFyZSBzaHVmZmxpbmcgc2hpcCBpdGluZXJhcmllcyBhbmQgbWFueSBm
cmFudGljIHZhY2F0aW9uZXJzIGFyZSBsb29raW5nIGF0IGluc3VyYW5jZSBwb2xpY2llcyB0byBz
ZWUgaWYgdGhleSBhcmUgY292ZXJlZC48L3A+PHA+SGVyZSYjODIxNztzIGEgcXVpY2sgZ3VpZGUg
YXMgdG8gd2hhdCB5b3UgbmVlZCB0byBrbm93LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFJUkxJTkVTPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPk1vc3QgYWlybGluZXMgYXJlIGxldHRpbmcgZmxpZXJzIGNoYW5nZSB0byBhIGxh
dGVyIGZsaWdodCB3aXRoIG5vIHBlbmFsdHkuIFBvbGljaWVzIHZhcnkgYnkgYWlybGluZSwgYnV0
IHBhc3NlbmdlcnMgaGVhZGluZyB0byBvciBmcm9tIG1vc3QgYWlycG9ydHMgaW4gdGhlIFNvdXRo
ZWFzdCBjYW4gZXNzZW50aWFsbHkgbW92ZSB0byBhbnkgZmxpZ2h0IHdpdGhpbiB0aGUgbmV4dCB3
ZWVrIG9yIHNvIGZvciBmcmVlLCBhbHRob3VnaCBhIGRpZmZlcmVuY2UgaW4gZmFyZSBtYXkgYXBw
bHkgaW4gc29tZSBjYXNlcy48L3A+PHA+SWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IG1vdmUgeW91ciBmbGln
aHQsIGRvbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCBhIHJlZnVuZCAmIzgyMTI7IHlldC4gRm9yIHRoYXQgdG8g
aGFwcGVuLCB0aGUgYWlybGluZSBoYXMgdG8gYWN0dWFsbHkgY2FuY2VsIHlvdXIgZmxpZ2h0LiBU
aGF0IHVzdWFsbHkgaGFwcGVucyBhIGRheSBiZWZvcmUgZGVwYXJ0dXJlIHdpdGggYSBiaWcgc3Rv
cm0uIEhvd2V2ZXIsIGdpdmVuIHRoZSB1bnByZWRpY3RhYmxlIHBhdGggb2YgYSBodXJyaWNhbmUs
IGFpcmxpbmVzIG1pZ2h0IHdhaXQgdW50aWwgYW4gaG91ciBvciB0d28gYmVmb3JlIGEgZmxpZ2h0
IHRvIGNhbmNlbCBpdC48L3A+PHA+V2hlcmUgdG8gZmluZCB0cmF2ZWwgYWxlcnRzIGZvciB0aGUg
Zml2ZSBsYXJnZXN0IFUuUy4gYWlybGluZXM6PC9wPjxwPkFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFhLmNvbS90cmF2ZWxhbGVydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vd3d3LmFhLmNvbS90cmF2ZWxhbGVydHM8L2E+PC9wPjxwPkRlbHRhIEFpciBMaW5lczogaHR0
cHM6Ly88YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRlbHRhLmNvbS9jb250ZW50L3d3dy9lbiYjODIxMjtV
Uy90cmF2ZWxpbmctd2l0aC11cy9hZHZpc29yaWVzL2h1cnJpY2FuZS1tYXR0aGV3Lmh0bWwiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZGVsdGEuY29tL2NvbnRlbnQvd3d3L2VuJiM4MjEyO1VTL3RyYXZl
bGluZy13aXRoLXVzL2Fkdmlzb3JpZXMvaHVycmljYW5lLW1hdHRoZXcuaHRtbDwvYT48L3A+PHA+
SmV0Qmx1ZSBBaXJ3YXlzOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmpldGJsdWUuY29tL0pldGJsdWVB
bGVydHMvV2VhdGhlclVwZGF0ZS5hc3B4P2ludGNtcD1nbG9iYWwmIzgyMTI7dHJhdmVsYWxlcnQi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3LmpldGJsdWUuY29tL0pldGJsdWVBbGVydHMvV2Vh
dGhlclVwZGF0ZS5hc3B4P2ludGNtcD1nbG9iYWwmIzgyMTI7dHJhdmVsYWxlcnQ8L2E+PC9wPjxw
PlNvdXRod2VzdCBBaXJsaW5lczogaHR0cHM6Ly88YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNvdXRod2Vz
dC5jb20vaHRtbC9hZHZpc29yaWVzL3N3YSYjODIxMjt0cmF2ZWwmIzgyMTI7YWR2aXNvcnkmIzgy
MTI7MjAxNjgyODE0NzUxMDY1MDk0MTkuaHRtbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zb3V0aHdl
c3QuY29tL2h0bWwvYWR2aXNvcmllcy9zd2EmIzgyMTI7dHJhdmVsJiM4MjEyO2Fkdmlzb3J5JiM4
MjEyOzIwMTY4MjgxNDc1MTA2NTA5NDE5Lmh0bWw8L2E+PC9wPjxwPlVuaXRlZCBBaXJsaW5lczog
aHR0cHM6Ly88YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVuaXRlZC5jb20vQ01TL2VuLVVTL3RyYXZlbC9u
ZXdzL1BhZ2VzL3RyYXZlbG5vdGljZXMuYXNweCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy51bml0ZWQu
Y29tL0NNUy9lbi1VUy90cmF2ZWwvbmV3cy9QYWdlcy90cmF2ZWxub3RpY2VzLmFzcHg8L2E+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+SE9URUxTIEFORCBDQVIgUkVOVEFMUzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaGUgZ29v
ZCBuZXdzIGZvciBtb3N0IHRyYXZlbGVycyBpcyB0aGF0IHRoZSB2YXN0IG1ham9yaXR5IG9mIGhv
dGVsIHJvb21zIGNhbiBiZSBjYW5jZWxlZCB3aXRob3V0IHBlbmFsdHkgdXAgdG8gMjQgaG91cnMg
aW4gYWR2YW5jZSBhbmQgY2FyIHJlbnRhbHMgdHlwaWNhbGx5IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55
IGNhbmNlbGxhdGlvbiBwZW5hbHRpZXMuIFRoZSBleGNlcHRpb25zIGFyZSBwcmUtcGFpZCBib29r
aW5ncyBidXQgdHJhdmVsZXJzIG1heSBzdGlsbCBiZSBhYmxlIHRvIGdldCB0aGVpciBtb25leSBi
YWNrIGlmIHRoZSBob3RlbCBvciByZW50YWwgY29tcGFueSBjYW4mIzgyMTc7dCBwcm92aWRlIHRo
ZSBzZXJ2aWNlLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgZXNwZWNpYWxseSB0cnVlIGlmIHRoZXJlIGhhcyBiZWVu
IGFuIGV2YWN1YXRpb24gb3JkZXIuIFNldmVyYWwgdHJhdmVsIHByb3ZpZGVycyBhbHNvIHdpbGwg
cmVmdW5kIG1vbmV5IG91dCBvZiBnb29kd2lsbCBkdXJpbmcgc3VjaCBzdG9ybXMuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+Q1JVSVNFUzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DcnVpc2UgbGluZXMgYXJlbiYjODIxNzt0IGNh
bmNlbGluZyBzYWlsaW5ncyBidXQgYXJlIHJlLXJvdXRpbmcgbWFueSBzaGlwcyB0byBhdm9pZCB0
aGUgc3Rvcm0uIFRoYXQgbWlnaHQgbWVhbiBtb3JlIGRheXMgYXQgc2VhIG9yIHNraXBwaW5nIGNl
cnRhaW4gZGVzdGluYXRpb25zLjwvcD48cD5Gb3IgaW5zdGFuY2UsIHRoZSBDYXJuaXZhbCBFbGF0
aW9uICYjODIxMjsgd2hpY2ggaXMgY3VycmVudGx5IGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgYSBmaXZlLWRh
eSBjcnVpc2UgJiM4MjEyOyBpcyBza2lwcGluZyBIYWxmIE1vb24gQ2F5IGFuZCBOYXNzYXUgaW4g
dGhlIEJhaGFtYXMsIGFkZGluZyBpbiBhbiBleHRyYSBkYXkgYXQgc2VhIGFuZCBhbiBleHRyYSBk
YXkgaW4gS2V5IFdlc3QsIEZsb3JpZGEuIFRoZSBDYXJuaXZhbCBDb25xdWVzdCBza2lwcGVkIGEg
c3RvcCBpbiB0aGUgRG9taW5pY2FuIFJlcHVibGljIGZvciBhbiBleHRyYSBkYXkgYXQgc2VhLjwv
cD48cD48c3Ryb25nPlRSQVZFTCBJTlNVUkFOQ0U8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0
b28gbGF0ZSB0byBidXkgdHJhdmVsIGluc3VyYW5jZSB0byBwcm90ZWN0IHlvdSBmcm9tIHRoaXMg
aHVycmljYW5lLiBCdXQgdGhvc2Ugd2hvIGFscmVhZHkgaGF2ZSBhIHBvbGljeSBtYXkgYmUgY292
ZXJlZC48L3A+PHA+VGhlIGtleSBpcyB0byBoYXZlIGEgcG9saWN5IHdpdGggaHVycmljYW5lIGNv
dmVyYWdlIGluIHBsYWNlIGJlZm9yZSBIdXJyaWNhbmUgTWF0dGhldyB3YXMgbmFtZWQsIGFjY29y
ZGluZyB0byB0cmF2ZWwgaW5zdXJhbmNlIGNvbXBhcmlzb24gc2l0ZSBTcXVhcmVtb3V0aC48L3A+
PHA+VHlwaWNhbGx5LCBwb2xpY2llcyByZXF1aXJlIHRoZSBodXJyaWNhbmUgdG8gcmVuZGVyIHlv
dXIgYWNjb21tb2RhdGlvbnMgdW5pbmhhYml0YWJsZSBvciBjYXVzZSB5b3VyIGZsaWdodCBvciBj
cnVpc2UgdG8gYmUgY2FuY2VsZWQgb3Igc2lnbmlmaWNhbnRseSBkZWxheWVkLCBhY2NvcmRpbmcg
dG8gU3F1YXJlbW91dGguIFNvbWUgcG9saWNpZXMgYWxsb3cgeW91IHRvIGNhbmNlbCBpZiB0aGVy
ZSBpcyBhIGh1cnJpY2FuZSB3YXJuaW5nIGluIGVmZmVjdCBmb3IgeW91ciBkZXN0aW5hdGlvbiBy
aWdodCBiZWZvcmUgeW91ciB0cmlwLCBvciBpZiB0aGVyZSBpcyBhIG1hbmRhdG9yeSBldmFjdWF0
aW9uIGF0IHlvdXIgZGVzdGluYXRpb24uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q1JFRElUIENBUkRTPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPkRvbiYjODIxNzt0IGZvcmdldCB0byBjYWxsIHlvdXIgY3JlZGl0IGNhcmQgY29t
cGFueSB0byBzZWUgaWYgdGhleSBvZmZlciBhbnkgdHlwZSBvZiB0cmF2ZWwgcHJvdGVjdGlvbnMu
IFNvbWUgcHJlbWl1bSBjYXJkcyB3aWxsIHJlZnVuZCBhIHBvcnRpb24gb2YgYSB0cmlwJiM4MjE3
O3MgY29zdCBpZiBpdCBpcyBkZWxheWVkIG9yIGNhbmNlbGVkIGR1ZSB0byBhIHN0b3JtLiBCdXQg
dGhhdCB0cmlwIG11c3QgaGF2ZSBiZWVuIHBhaWQgZm9yIHdpdGggdGhhdCBjYXJkLjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgU2NvdHQgTWF5ZXJvd2l0eiBhdCB0d2l0dGVyLmNv
bS9HbG9iZVRyb3RTY290dC4gSGlzIHdvcmsgY2FuIGJlIGZvdW5kIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly9iaWdzdG9yeS5hcC5vcmcvY29udGVudC9zY290dC1tYXllcm93aXR6IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+aHR0cDovL2JpZ3N0b3J5LmFwLm9yZy9jb250ZW50L3Njb3R0LW1heWVyb3dpdHo8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.