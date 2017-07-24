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Trucker charged in 10 deaths; immigrants wept, pounded on truck

By Frank Bajak and Nomaan Merchant
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 04:25 PM | Updated: July 24, 2017 - 05:40 PM
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Flowers, candles, and stuffed animals help form a makeshift memorial in the parking lot of a Walmart store near the site where authorities Sunday discovered a tractor-trailer packed with immigrants outside a Walmart in San Antonio, Monday, July 24, 2017. Several people died and others hospitalized after being crammed into a sweltering tractor-trailer in the midsummer Texas heat, according to authorities in what they described as an immigrant-smuggling attempt gone wrong. (AP Photo/Eric Gay)


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