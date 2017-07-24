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Trucker charged in 10 deaths; immigrants wept, pounded on truck

By Frank Bajak and Nomaan Merchant
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 04:25 PM
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James Mathew Bradley Jr., 60, of Clearwater, Fla., left, arrives at the federal courthouse for a hearing, Monday in San Antonio. Bradley was taken into custody and is expected to be charged in connection to the people who died after being crammed into a sweltering tractor-trailer found parked outside a Walmart in the midsummer Texas heat Sunday, according to authorities in what they described as an immigrant-smuggling attempt gone wrong. (AP Photo/Eric Gay)


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