All CATEGORIES
☰ Menu

Trump, aboard Navy carrier, vows to boost defense spending

By Ken Thomas
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 04:35 PM | Updated: March 2, 2017 - 04:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump speaks while aboard the nuclear aircraft carrier Gerald R. Ford, Thursday, March 2, 2017, at Newport News Shipbuilding in Newport, Va. Trump traveled to Virginia to meet with sailors and shipbuilders on aircraft carrier which is scheduled to be commissioned this year after cost overruns and delays. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


MORE IN NEWS

rapecrisis02web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Put away the heels, get out the capes; Rape Crisis Center changes fundraiser’s focus

Supporters of the Rape Crisis Center will need to put away their heels and get out their super­hero capes this year.

pets03cut_1
Double amputee sues for access to two-legged cat’s grave
uakron03cut
University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus
dreamcity03cut
Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’
sessions03cut_01
Attorney General Jeff Sessions steps aside from Russia probe under pressure
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next