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Trump administration approves Keystone XL pipeline

By Josh Lederman and Matthew Lee
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 07:48 AM
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FILE - In this Nov. 3, 2015, file photo, the Keystone Steele City pumping station, into which the planned Keystone XL pipeline is to connect to, is seen in Steele City, Neb. Senior U.S. officials say the State Department will recommend approval of the Keystone XL pipeline, clearing the way for the White House to formally approve it. (AP Photo/Nati Harnik, File)


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