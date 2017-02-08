Trump administration weighs health insurance ‘stabilization’

PHA+V0FTSElOR1RPTjogV29ycmllZCBhYm91dCB0aGUgbmVhcmx5IDIwIG1pbGxpb24gcGVvcGxl
IHdobyBidXkgdGhlaXIgb3duIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgcG9saWNpZXMsIHRoZSBUcnVtcCBh
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiBhbmQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgd2VpZ2hpbmcg
aG93IHRvIHN0YWJpbGl6ZSBhIHdvYmJseSBtYXJrZXQsIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIGluZHVzdHJ5
IG9mZmljaWFscyBzYXkuPC9wPjxwPlRoZSBnb2FsIGlzIHRvIHNvb3RoZSBqaXR0ZXJ5IGluc3Vy
YW5jZSBjb21wYW5pZXMgdGhhdCBtYXkgYm9sdCBuZXh0IHllYXIsIHdoaWxlIHJlYXNzdXJpbmcg
Y29uc3VtZXJzIGFueGlvdXMgYWJvdXQgdGhlIGZ1dHVyZS4gVGhhdCBjb3VsZCBhbHNvIGJ1eSB0
aW1lIGZvciBtb3JlIGFtYml0aW91cyBHT1AgYXR0ZW1wdHMgdG8gcmV3b3JrIHRoZSBPYmFtYS1l
cmEgaGVhbHRoIGNhcmUgbGF3LjwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZSBjaGFuZ2VzIGNhbiBiZSBjYXJy
aWVkIG91dCB0aGUgbmV3IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFsb25lLCBidXQgb3RoZXJzIHJlcXVpcmUg
Y29uZ3Jlc3Npb25hbCBhY3Rpb24gb3IgY29vcGVyYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBtZWFzdXJlcyB3
b3VsZCBhZmZlY3Qgbm90IGp1c3QgdGhvc2UgY29uc3VtZXJzIG9uIHRoZSBzdWJzaWRpemVkIG1h
cmtldHBsYWNlcyB1bmRlciAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJlLCYjODIyMTsgYnV0IGFsc28gcGVvcGxl
IHB1cmNoYXNpbmcgZGlyZWN0bHkgZnJvbSBhbiBpbnN1cmVyIG9yIHRocm91Z2ggYW4gaW5kZXBl
bmRlbnQgYWdlbnQuIFRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIHNoYXJwIHByZW1pdW0gaW5jcmVhc2VzIGlu
IHRoZSBoZWFsdGggbGF3IG1hcmtldHMgYWxzbyBoaXQgY29uc3VtZXJzIGJ1eWluZyBpbmRpdmlk
dWFsIHBvbGljaWVzIG9uIHRoZSBvdXRzaWRlLCBidXQgdGhleSBhcmUgbm90IGVsaWdpYmxlIGZv
ciBmaW5hbmNpYWwgYXNzaXN0YW5jZSBmcm9tIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50LjwvcD48cD5ObyBmaW5h
bCBkZWNpc2lvbnMgYXBwZWFyIHRvIGhhdmUgYmVlbiBtYWRlLiBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biBvZmZpY2lhbHMgd291bGQgbm90IGNvbW1lbnQgYWhlYWQgb2YgYW4gZXhwZWN0ZWQgU2VuYXRl
IHZvdGUgb24gY29uZmlybWluZyBHZW9yZ2lhIFJlcC4gVG9tIFByaWNlIGFzIHRoZSBuZXcgaGVh
bHRoIHNlY3JldGFyeS48L3A+PHA+QnV0IGEgUmVwdWJsaWNhbiBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFpZGUg
ZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgaW50ZXJuYWwgZGlzY3Vzc2lvbnMgc2FpZCB0aGUgcmVndWxhdG9y
eSBjaGFuZ2VzIHRoYXQgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIGNvbnNpZGVyaW5nIGluY2x1ZGU6
PC9wPjxwPiYjODIxMjsgVGlnaHRlbmluZyBydWxlcyBmb3IgJiM4MjIwO3NwZWNpYWwgZW5yb2xs
bWVudCBwZXJpb2RzJiM4MjIxOyB0aGF0IGFsbG93IGNvbnN1bWVycyB0byBzaWduLXVwIG91dHNp
ZGUgb2YgdGhlIHN0YW5kYXJkIG9wZW4gZW5yb2xsbWVudCB3aW5kb3cuIEluc3VyZXJzIGhhdmUg
Y29tcGxhaW5lZCB0aGF0IHNvbWUgcGVvcGxlIHRha2UgYWR2YW50YWdlIG9mIHN1Y2ggb3Bwb3J0
dW5pdGllcyB0byBnZXQgY292ZXJhZ2Ugd2hlbiB0aGV5IG5lZWQgY2FyZSBhbmQgbGF0ZXIgZHJv
cCBvdXQsIHJhaXNpbmcgY29zdHMgZm9yIGV2ZXJ5b25lIGVsc2UuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgTG9v
c2VuaW5nIGEgcHJvdmlzaW9uIG9mIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IHRoYXQgcHJldmVu
dHMgaW5zdXJlcnMgZnJvbSBjaGFyZ2luZyBvbGRlciBjdXN0b21lcnMgbW9yZSB0aGFuIHRocmVl
IHRpbWVzIHRoZSBwcmVtaXVtIGZvciB5b3VuZyBhZHVsdHMuIEl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciBo
b3cgdGhpcyB3b3VsZCBoYXBwZW4sIHNpbmNlIHRoZSBsaW1pdGF0aW9uIGlzIHNwZWNpZmllZCBp
biB0aGUgbGF3LiBCdXQgdGhlIEdPUCBhaWRlIHNhaWQgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG1pZ2h0
IGJlIGFibGUgdG8gZmluZCB3aWdnbGUgcm9vbS4gQmVmb3JlIHRoZSBoZWFsdGggbGF3LCBpbnN1
cmVycyByb3V0aW5lbHkgY2hhcmdlZCBvbGRlciBjdXN0b21lcnMgZml2ZSB0aW1lcyBvciBtb3Jl
IHdoYXQgeW91bmdlciBwZW9wbGUgcGFpZC4gVGhlIEFDQSBoYXMgbWFkZSBpbnN1cmFuY2UgbW9y
ZSBhZmZvcmRhYmxlIGZvciBvbGRlciBhZHVsdHMsIGJ1dCBjcml0aWNzIHNheSB0aGF0JiM4MjE3
O3MgcHJpY2luZyBvdXQgdGhlIHlvdW5nIGFuZCBoZWFsdGh5LiBBQVJQIGlzIGFscmVhZHkgbW9i
aWxpemluZyB0byB0cnkgdG8gaGVhZCBvZmYgYW55IGF0dGVtcHQgdG8gbWFrZSBvbGRlciBjdXN0
b21lcnMgcGF5IG1vcmUuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgU2hvcnRlbmluZyB0aGUgOTAtZGF5IGdyYWNl
IHBlcmlvZCB0byBwYXkgcHJlbWl1bXMgZm9yIGNvbnN1bWVycyB3aG8gZ2V0IHN1YnNpZGl6ZWQg
Y292ZXJhZ2UuIEluc3VyZXJzIGNvbXBsYWluIHRoaXMgbWFrZXMgaXQgZWFzaWVyIGZvciBwZW9w
bGUgdG8gZ2FtZSB0aGUgc3lzdGVtLjwvcD48cD4mIzgyMTI7IFNob3J0ZW5pbmcgdGhlIGN1cnJl
bnQgaGVhbHRoIGxhdyBzaWduLXVwIHNlYXNvbiwgd2hpY2ggcnVucyBhYm91dCA5MCBkYXlzLjwv
cD48cD4mIzgyMTI7IFJlbGF4aW5nIHJ1bGVzIG9uIGhvdyBpbnN1cmVycyBzdHJ1Y3R1cmUgdGhl
aXIgbmV0d29ya3Mgb2YgaG9zcGl0YWxzIGFuZCBkb2N0b3JzLiBSZXB1YmxpY2FucyB0ZW5kIHRv
IHRoaW5rIHRob3NlIHNob3VsZCBiZSBzZXQgYnkgc3RhdGVzLjwvcD48cD5UaGUgR09QIGFpZGUg
c3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSB0byBkaXNjdXNzIGludGVybmFsIGRlbGli
ZXJhdGlvbnMuICBBbm90aGVyIHBlcnNvbiBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biYjODIxNztzIHRoaW5raW5nIHNhaWQgdGhlIHBvaW50cyB3ZXJlIG9uIHRhcmdldC48L3A+PHA+
QSBXaGl0ZSBIb3VzZSByZWd1bGF0b3J5IHdlYnNpdGUgbGlzdHMgYSBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNl
IG1hcmtldCBzdGFiaWxpemF0aW9uIHJ1bGUgYXMgJiM4MjIwO3BlbmRpbmcgcmV2aWV3LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHByb3Bvc2VkIGNoYW5nZXMgbWlycm9yIHJlcXVlc3RzIGJ5IGluc3VyZXJz
LCB3aG8gYXJndWUgdGhleSB3b3VsZCBoZWxwIGNoZWNrIHByZW1pdW1zLiBMYXN0IHdlZWssIG1h
am9yIGluc3VyZXJzIEFudGhlbSBhbmQgQWV0bmEgc2FpZCB0aGV5IGFyZSBhc3Nlc3NpbmcgdGhl
aXIgcGFydGljaXBhdGlvbiBmb3IgbmV4dCB5ZWFyLiBBbnRoZW0gc3BlbGxlZCBvdXQgY2hhbmdl
cyBpdCB3b3VsZCBsaWtlLCBpbmNsdWRpbmcgc29tZSBvbiB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgy
MTc7cyBsaXN0LjwvcD48cD5BbG9uZyB3aXRoIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwgY29uZ3Jlc3Np
b25hbCBSZXB1YmxpY2FucyB3b3VsZCBoYXZlIGEgcm9sZSB0byBwbGF5IGluIHN0YWJpbGl6aW5n
IHRoZSBtYXJrZXRzLCBieSBzdGVwcGluZyBiYWNrIGZyb20gc2V2ZXJhbCBwcmV2aW91cyBlZmZv
cnRzIHRvIGJsb2NrICYjODIyMDtPYmFtYWNhcmUmIzgyMjE7IGZpbmFuY2luZy48L3A+PHA+Q2hp
ZWYgYW1vbmcgdGhlbSBpcyB0aGUgZmF0ZSBvZiBiaWxsaW9ucyBpbiBzdWJzaWRpZXMgdGhhdCBo
ZWxwIGxvdy0gYW5kIG1vZGVyYXRlLWluY29tZSBwZW9wbGUgY292ZXIgaGlnaCBpbnN1cmFuY2Ug
ZGVkdWN0aWJsZXMgYW5kIGNvcGF5bWVudHMuIE1vcmUgdGhhbiBoYWxmIG9mIHRoZSBjb25zdW1l
cnMgaW4gdGhlIGdvdmVybm1lbnQgbWFya2V0cGxhY2UgZ2V0IHRoZXNlIHN1YnNpZGllcy4gSG91
c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSBxdWVzdGlvbmVkIHRoZWlyIGxlZ2FsaXR5LjwvcD48cD5PdGhl
ciBmaW5hbmNpbmcgaXNzdWVzIGludm9sdmUgdGhlIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdyYjODIxNztzIGNv
bXBsaWNhdGVkIGludGVybmFsIHN5c3RlbSBmb3Igc3RhYmlsaXppbmcgcHJlbWl1bXMuPC9wPjxw
PkFmdGVyIHByb21pc2luZyB0byBxdWlja2x5IHNocmVkIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGF3IGFuZCBy
ZXBsYWNlIGl0IHdpdGggYSBjb25zZXJ2YXRpdmUgYXBwcm9hY2gsIFJlcHVibGljYW5zIHNlZW0g
dG8gYmUgc2xvd2luZyBkb3duIGFuZCB0aGlua2luZyB0aGluZ3Mgb3Zlci4gRXZlcnkgbGF3bWFr
ZXIgaGFzIHRob3VzYW5kcyBvZiBjb25zdGl0dWVudHMgcG90ZW50aWFsbHkgYWZmZWN0ZWQuPC9w
PjxwPlRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyB1bmluc3VyZWQgcmF0ZSBoYXMgZmFsbGVuIHRvIGEgaGlz
dG9yaWMgbG93IG9mIGFib3V0IDkgcGVyY2VudCB1bmRlciAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJlLCYjODIy
MTsgb2ZmaWNpYWxseSBrbm93biBhcyB0aGUgQUNBLiBEZW1vY3JhdHMgYXJlIHB1dHRpbmcgUmVw
dWJsaWNhbnMgb24gbm90aWNlIHRoYXQgdGhleSYjODIxNztsbCBiZSBibGFtZWQgaWYgcGVvcGxl
IGxvc2UgY292ZXJhZ2Ugb3IgYmVuZWZpdHMgc3VjaCBhcyBwcm90ZWN0aW9uIGZyb20gYmVpbmcg
ZGVuaWVkIGluc3VyYW5jZSBiZWNhdXNlIG9mIGEgbWVkaWNhbCBwcm9ibGVtLjwvcD48cD5UaGF0
IHdhcm5pbmcgaXNuJiM4MjE3O3QgbG9zdCBvbiBIb3VzZSBFbmVyZ3kgYW5kIENvbW1lcmNlIENv
bW1pdHRlZSBDaGFpcm1hbiBHcmVnIFdhbGRlbiwgUi1PcmUuPC9wPjxwPkF0IGEgaGVhcmluZyBs
YXN0IHdlZWssIHRoZSBwb3dlcmZ1bCBSZXB1YmxpY2FuIHNhaWQgdGhlIGNvdW50cnkgaXNuJiM4
MjE3O3QgZ29pbmcgYmFjayB0byB0aGUgZGF5cyB3aGVuICYjODIyMDt0aHJvdWdoIG5vIGZhdWx0
IG9mIHlvdXIgb3duIChpZikgeW91IGhhdmUgc29tZSBkaXNlYXNlIHRoYXQga2VlcHMgY29taW5n
IGF0IHlvdSAmIzgyMzA7IHNvcnJ5LCB5b3UmIzgyMTc7cmUgb24geW91ciBvd24gYW5kIHlvdSYj
ODIxNztyZSBkZXN0aXR1dGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSBjaG9p
Y2UgaGVyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgV2FsZGVuLiAmIzgyMjA7VGhlIGNob2ljZSBpcyBob3cgd2Ug
Z2V0IGl0IHJpZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWJvdXQgMTIgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgaGF2ZSBz
aWduZWQgdXAgZm9yIGNvdmVyYWdlIHRoaXMgeWVhciB0aHJvdWdoIHRoZSBoZWFsdGggbGF3JiM4
MjE3O3Mgc3Vic2lkaXplZCBtYXJrZXRzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gZmVkZXJhbCBhbmQgc3RhdGUg
ZmlndXJlcy48L3A+PHA+Q29uZ3Jlc3Npb25hbCBleHBlcnRzIGVzdGltYXRlIHRoYXQgYW5vdGhl
ciA4IG1pbGxpb24gYnV5IGluZGl2aWR1YWwgcG9saWNpZXMgb3V0c2lkZSB0aGUgZ292ZXJubWVu
dCBtYXJrZXRzLiBDb25zdW1lcnMgaW4gdGhpcyBncm91cCBnZXQgbm8gZmVkZXJhbCBzdWJzaWRp
ZXMsIGJ1dCB0aGV5IGhhdmUgYWxzbyBzZWVuIHRoZWlyIHByZW1pdW1zIHNob290IHVwLiBNYW55
IGFyZSBzZWxmLWVtcGxveWVkIGJ1c2luZXNzIHBlb3BsZSBvciBlYXJseSByZXRpcmVlcywgY29u
c3RpdHVlbmNpZXMgY29uc2lkZXJlZCByZWNlcHRpdmUgdG8gUmVwdWJsaWNhbnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.