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Trump: Allow those into U.S. who ‘want to love our country’

By Darlene Superville
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 09:36 PM

 

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