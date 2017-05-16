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Trump and Erdogan to work toward finding Syria consensus

By Vivian Salama
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 09:44 AM
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In this photo taken Sunday, May 14, 2017, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan speaks during the Belt and Road Forum at the China National Convention Center in Beijing, China. As Erdogan heads to the United States for his first meeting with Donald Trump, Turkish opposition members and human rights defenders are urging the U.S. leader to raise the issue of Turkey's deteriorating human rights and democracy. (Presidency Press Service, Pool photo via AP)


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