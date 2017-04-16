Trump attends Easter service in Palm Beach

PHA+UEFMTSBCRUFDSCwgRmxhLjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBhdHRlbmRlZCBFYXN0
ZXIgc2VydmljZSBhdCB0aGUgQ2h1cmNoIG9mIEJldGhlc2RhLWJ5LXRoZS1TZWEgbmVhciBoaXMg
ZXN0YXRlIGluIFBhbG0gQmVhY2ggb24gU3VuZGF5ICYjODIxMjsgYW4gYW5udWFsIHJpdHVhbCB0
aGF0IHByb3ZpZGVkIGEgYnJlYWsgZnJvbSBhIGhvc3Qgb2YgZm9yZWlnbiBwb2xpY3kgY3Jpc2Vz
LCBpbmNsdWRpbmcgZXNjYWxhdGluZyB0ZW5zaW9ucyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLjwvcD48cD5U
aGUgcHJlc2lkZW50IGF0dGVuZGVkIHRoZSBzZXJ2aWNlIHdpdGggaGlzIHdpZmUsIE1lbGFuaWEs
IGhpcyB0d28geW91bmdlciBjaGlsZHJlbiwgQmFycm9uIGFuZCBUaWZmYW55LCBhbmQgdGhlIGZp
cnN0IGxhZHkmIzgyMTc7cyBwYXJlbnRzLiBJdCYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIGNodXJjaCB3aGVy
ZSBoZSBhbmQgdGhlIGZpcnN0IGxhZHkgd2VyZSBtYXJyaWVkIGluIDIwMDUuPC9wPjxwPlRoZSBw
cmVzaWRlbnQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gc3BlbmQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIGFmdGVybm9vbiB3
aXRoIGhpcyBmYW1pbHkgcGFydGljaXBhdGluZyBpbiBhbm51YWwgRWFzdGVyIGZlc3Rpdml0aWVz
IGF0IE1hci1hLUxhZ28sIGhpcyBwcml2YXRlIGNsdWIsIGluY2x1ZGluZyBicnVuY2ggYW5kIGFu
IEVhc3RlciBlZ2cgaHVudCwgc3Bva2Vzd29tYW4gU3RlcGhhbmllIEdyaXNoYW0gc2FpZC48L3A+
PHA+SXQgd2lsbCBiZSBhIHRlc3QgcnVuIG9mIHNvcnRzLiBIZSBhbmQgdGhlIGZpcnN0IGxhZHkg
YXJlIHNldCB0byBob3N0IHRoZSBvZmZpY2lhbCBhbm51YWwgRWFzdGVyIGVnZyByb2xsIGF0IHRo
ZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHlldCB0byBh
dHRlbmQgYSBjaHVyY2ggc2VydmljZSBpbiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY2FwaXRhbCBzaW5j
ZSBoaXMgaW5hdWd1cmF0aW9uIHdlZWtlbmQgYmFjayBpbiBKYW51YXJ5LiBUaGUgY2h1cmNoIGF0
dGVuZGFuY2Ugb2YgcGFzdCBwcmVzaWRlbnRzIGhhcyBiZWVuIGEgdG9waWMgb2YgaW50ZW5zZSBp
bnRlcmVzdCBpbiBXYXNoaW5ndG9uLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgYmVlbiBzcGVha2luZyBtb3Jl
IGFib3V0IGZhaXRoIGluIHJlY2VudCB3ZWVrLCBpbnZva2luZyBHb2QgaW4gaGlzIHN0YXRlbWVu
dHMuPC9wPjxwPkluIGhpcyB3ZWVrbHkgcmFkaW8gYWRkcmVzcywgdGhlIHByZXNpZGVudCBjYWxs
ZWQgRWFzdGVyIFN1bmRheSAmIzgyMjA7YSBob2x5IGRheSBvZiByZXZlcmVuY2UgYW5kIHdvcnNo
aXAmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7YSBzYWNyZWQgdGltZSB0aGF0IGZpbGxzIHRoZSBzcGlyaXQg
b2Ygb3VyIG5hdGlvbiB3aXRoIHRoZSBmYWl0aCBvZiBvdXIgcGVvcGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
SGUgYWxzbyBkZWNsYXJlZCwgJiM4MjIwO0FtZXJpY2EgaXMgYSBOYXRpb24gb2YgYmVsaWV2ZXJz
LCYjODIyMTsgYWRkaW5nIHRoYXQ6ICYjODIyMDtBcyBsb25nIGFzIHdlIGhhdmUgZmFpdGggaW4g
ZWFjaCBvdGhlciwgYW5kIHRydXN0IGluIEdvZCwgd2Ugd2lsbCBzdWNjZWVkLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VHJ1bXAgZGVzY3JpYmVkIGhpbXNlbGYgYXMgYSAmIzgyMjA7cmVsaWdpb3VzIHBlcnNvbiYj
ODIyMTsgZHVyaW5nIGhpcyBjYW1wYWlnbiwgYnV0IG9mdGVuIGFwcGVhcmVkIHRvIHN0cnVnZ2xl
IHRvIGFmZmlybSBoaXMgQ2hyaXN0aWFuIGNyZWRlbnRpYWxzIGFzIGhlIHdvcmtlZCB0byB3b28g
dGhlIEV2YW5nZWxpY2FsIHZvdGVycyB3aG8gaGVscGVkIGRyaXZlIGhpbSBpbnRvIG9mZmljZS48
L3A+PHA+SGUgb2Z0ZW4gY2FycmllZCBhIGNvcHkgb2YgaGlzIGNoaWxkaG9vZCBCaWJsZSBhbmQg
YSBwaG90byBvZiBoaXMgY29uZmlybWF0aW9uIHRvIHByb3ZpZGUgZXZpZGVuY2Ugb2YgaGlzIFBy
ZXNieXRlcmlhbiB1cGJyaW5naW5nIGFuZCBtYWRlIHdoYXQgd2VyZSBzZWVuIGFzIHNldmVyYWwg
bWlub3IgbWlzc3RlcHMsIGluY2x1ZGluZyBtaXN0YWtlbmx5IHJlZmVycmluZyB0byBTZWNvbmQg
Q29yaW50aGlhbnMgYXMgJiM4MjIwO3R3byBDb3JpbnRoaWFucyYjODIyMTsgZHVyaW5nIGFuIGFw
cGVhcmFuY2UgYXQgdGhlIENocmlzdGlhbiBMaWJlcnR5IFVuaXZlcnNpdHkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.