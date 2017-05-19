Trump attorney didn’t want him to sign financial disclosure

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cyBp
bml0aWFsbHkgd2FudGVkIGhpbSB0byBzdWJtaXQgYW4gdXBkYXRlZCBmaW5hbmNpYWwgZGlzY2xv
c3VyZSB3aXRob3V0IGNlcnRpZnlpbmcgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGFzIHRydWUsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBjb3JyZXNwb25kZW5jZSB3aXRoIHRoZSBPZmZpY2Ugb2YgR292ZXJubWVudCBFdGhpY3Mu
PC9wPjxwPkF0dG9ybmV5IFNoZXJpIERpbGxvbiBzYWlkIHNoZSBzYXcgbm8gbmVlZCBmb3IgVHJ1
bXAgdG8gc2lnbiBoaXMgMjAxNiBwZXJzb25hbCBmaW5hbmNpYWwgZGlzY2xvc3VyZSBiZWNhdXNl
IGhlIGlzIGZpbGluZyB2b2x1bnRhcmlseSB0aGlzIHllYXIuIEJ1dCBPR0UgZGlyZWN0b3IgV2Fs
dGVyIFNoYXViIHNhaWQgaGlzIG9mZmljZSB3b3VsZCBvbmx5IHdvcmsgd2l0aCBEaWxsb24gaWYg
c2hlIGFncmVlZCB0byBmb2xsb3cgdGhlIHR5cGljYWwgcHJvY2VzcyBvZiBoYXZpbmcgVHJ1bXAg
bWFrZSB0aGUgY2VydGlmaWNhdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb2J0YWlu
ZWQgdGhlIGxldHRlcnMgdW5kZXIgYSBGcmVlZG9tIG9mIEluZm9ybWF0aW9uIEFjdCByZXF1ZXN0
LjwvcD48cD5UcnVtcCBsZWQgaGlzIGZhbWlseSYjODIxNztzIHByaXZhdGUgY29tcGFueSB1bnRp
bCBiZWNvbWluZyBwcmVzaWRlbnQsIGFuZCBldmVuIG5vdyBtYWludGFpbnMgZmluYW5jaWFsIHRp
ZXMgdG8gaXQuIEhlIGhhcyBhdm9pZGVkIGZ1bGwgdHJhbnNwYXJlbmN5IGFib3V0IGhpcyBmaW5h
bmNlcyBieSBicmVha2luZyB0aGUgbG9uZyB0cmFkaXRpb24gb2YgbWFqb3IgcGFydHkgcG9saXRp
Y2FsIGNhbmRpZGF0ZXMgbWFraW5nIHRoZWlyIHRheCByZXR1cm5zIHB1YmxpYy48L3A+PHA+SGlz
IGF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3MgZWZmb3J0IHRvIHNpZGVzdGVwIGNlcnRpZmljYXRpb24gb2YgaGlz
IHBlcnNvbmFsIGZpbmFuY2lhbCBkaXNjbG9zdXJlIG1hcmtzIGFub3RoZXIgZGVwYXJ0dXJlIGZy
b20gdGhlIG5vcm0uIEVhY2ggeWVhciwgdGhlIE9HRSBwcm9jZXNzZXMgdGhvdXNhbmRzIG9mIHRo
b3NlIGZvcm1zLCBhbGwgb2Ygd2hpY2ggYXJlIGNlcnRpZmllZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMg
aXMgbm90IGF0IGFsbCB0eXBpY2FsOyBpbiBmYWN0IEkmIzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgaGVhcmQgb2Yg
YW55b25lIHRyeWluZyB0aGlzLCYjODIyMTsgc2FpZCBNYXJpbHluIEdseW5uLCBhbiBPR0UgZW1w
bG95ZWUgZm9yIDE3IHllYXJzIGJlZm9yZSByZXRpcmluZyBpbiAyMDA4LiBIZXIgcG9zaXRpb25z
IGluY2x1ZGVkIGFjdGluZyBkaXJlY3RvciBhbmQgZ2VuZXJhbCBjb3Vuc2VsLiAmIzgyMjA7SXQg
d291bGQgYmUgYXMgdW51c3VhbCBhcyBub3Qgc2lnbmluZyB5b3VyIHRheGVzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIGNlcnRpZmljYXRpb24gbWVhbnMgdGhhdCBpZiBhIHBlcnNvbiBrbm93aW5nbHkgaW5j
bHVkZWQgaW5jb3JyZWN0IGZpbmFuY2lhbCBpbmZvcm1hdGlvbiwgdGhlIE9HRSBjYW4gc2VlayBh
IGNpdmlsIHBlbmFsdHkgc3VjaCBhcyBhIGZpbmUsIG9yIGV2ZW4gbWFrZSBhIHJlZmVycmFsIHRv
IHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgZm9yIGNyaW1pbmFsIHByb3NlY3V0aW9uLjwvcD48cD5H
bHlubiBzYWlkIE9HRSBoYXMgaW5kZWVkIHVzZWQgdGhvc2UgdG9vbHMgdG8gZW5mb3JjZSB0aGUg
aW50ZWdyaXR5IG9mIGNlcnRpZmljYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBsZXR0ZXJzIGluZGljYXRlIFNo
YXViIGFuZCBEaWxsb24gdGFsa2VkIHRocm91Z2ggdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgVHJ1bXAgcHJl
c2VudGluZyB0cnVlIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCBzaWduaW5nIG9mZiBvbiBpdCBhcyBzdWNoLiBP
R0UgdHlwaWNhbGx5IHdvcmtzIHdpdGggZmVkZXJhbCBlbXBsb3llZXMgYW5kIHRoZWlyIHJlcHJl
c2VudGF0aXZlcyBhbmQgYWxzbyBjZXJ0aWZpZXMgdGhlIGZpbmFuY2lhbCBkaXNjbG9zdXJlcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHdlIGRpc2N1c3NlZCwgT0dFIHdpbGwgcHJvdmlkZSB0aGlzIGFzc2lz
dGFuY2Ugb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiB0aGF0IHRoZSBQcmVzaWRlbnQgaXMgY29tbWl0dGVkIHRv
IGNlcnRpZnlpbmcgdGhhdCB0aGUgY29udGVudHMgb2YgaGlzIHJlcG9ydCBhcmUgdHJ1ZSwgY29t
cGxldGUgYW5kIGNvcnJlY3QsJiM4MjIxOyBTaGF1YiB3cm90ZSBpbiBhIE1heSAxMCBsZXR0ZXIu
ICYjODIyMDtXaGVuIHdlIG1ldCBvbiBBcHJpbCAyNywgMjAxNywgeW91IHJlcXVlc3RlZCB0aGF0
IGhlIGJlIGV4Y3VzZWQgZnJvbSBwcm92aWRpbmcgdGhpcyBjZXJ0aWZpY2F0aW9uLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SW4gaGVyIGxldHRlciB0byBTaGF1YiwgRGlsbG9uIHNheXMgdGhlIHByZXNpZGVudCB3
aWxsICYjODIyMDtzaWduIGFuZCBmaWxlJiM4MjIxOyBkb2N1bWVudHMgcmVnYXJkaW5nIGhpcyAy
MDE2IGZpbmFuY2lhbHMgYnkgbWlkLUp1bmUgJiM4MjEyOyBhbiBpbmRpY2F0aW9uIHRoYXQgc2hl
IGFncmVlZCB0byB0aGUgcmVxdWlyZW1lbnQuPC9wPjxwPkRpbGxvbiBhbHNvIHN0cmVzc2VkIGlu
IGhlciBsZXR0ZXIsIGRhdGVkIE1heSA5LCB0aGF0IFRydW1wIGlzIHVuZGVyIG5vIG9ibGlnYXRp
b24gdG8gZmlsZSBhIGZpbmFuY2lhbCBkaXNjbG9zdXJlIHRoaXMgeWVhciBhbmQgaXMgZG9pbmcg
c28gdm9sdW50YXJpbHkuICYjODIyMDtQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgd2VsY29tZXMgdGhlIG9wcG9y
dHVuaXR5IHRvIHByb3ZpZGUgdGhpcyBvcHRpb25hbCBkaXNjbG9zdXJlIHRvIHRoZSBwdWJsaWMs
IGFuZCBob3BlcyB0byBmaWxlIGl0IHNob3J0bHksJiM4MjIxOyBzaGUgd3JvdGUuPC9wPjxwPlBl
cnNvbmFsIGZpbmFuY2lhbCBkaXNjbG9zdXJlcyBpbmNsdWRlIGFuIGFjY291bnRpbmcgb2YgYSBw
ZXJzb24mIzgyMTc7cyBwZXJzb25hbCBpbmNvbWUsIGFzc2V0cyBhbmQgbGlhYmlsaXRpZXMuIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgMjAxNiBmb3JtIHdpbGwgc3BhbiBoaXMgZ2VuZXJhbCBlbGVjdGlvbiBjYW5k
aWRhY3ksIGVsZWN0aW9uIGFuZCB0cmFuc2l0aW9uIHRvIHBvd2VyICYjODIxMjsgcG90ZW50aWFs
bHkgc2hlZGRpbmcgbGlnaHQgb24gdGhlIGltbWVkaWF0ZSBpbXBhY3QgaGlzIFJlcHVibGljYW4g
bm9taW5hdGlvbiBhbmQgZWxlY3Rpb24gaGFkIG9uIGhpcyBUcnVtcCBPcmdhbml6YXRpb24uPC9w
PjxwPkxhc3QgTWF5LCB0aGVuLWNhbmRpZGF0ZSBUcnVtcCYjODIxNztzIGRpc2Nsb3N1cmUgZm9y
bSBzaG93ZWQgaGlzIGJ1c2luZXNzIGVtcGlyZSBoYWQgZ3Jvd24gaW4gdmFsdWUgd2hpbGUgaGUg
d2FzIHJ1bm5pbmcgZm9yIG9mZmljZS4gSG93ZXZlciwgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGlzIG5vIHN1
YnN0aXR1dGUgZm9yIHRheCByZXR1cm5zLCB3aGljaCBUcnVtcCBoYXMgY2hvc2VuIG5vdCB0byBy
ZWxlYXNlLiBUYXggZG9jdW1lbnRzIHdvdWxkIHNob3cgaGlzIGVmZmVjdGl2ZSByYXRlIG9mIGlu
Y29tZSB0YXggYW5kIGRldGFpbCB0aGUgZXh0ZW50IG9mIGhpcyBjaGFyaXRhYmxlIGdpdmluZy48
L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB0byBmaWxlIGEgcGVyc29uYWwgZmluYW5jaWFs
IGRpc2Nsb3N1cmUgcHV0cyBoaW0gaW4gdGhlIGNvbXBhbnkgb2YgcGFzdCBQcmVzaWRlbnRzIEJh
cmFjayBPYmFtYSwgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2ggYW5kIG90aGVycy4gVGhlIGxhdyBnaXZlcyBwcmVz
aWRlbnRzIGEgcmVwcmlldmUgZnJvbSBmaWxpbmcgZmluYW5jaWFsIGRpc2Nsb3N1cmVzIGluIHRo
ZWlyIGZpcnN0IHllYXIsIGJ1dCBjaXRpbmcgdHJhbnNwYXJlbmN5LCB0aGV5IHR5cGljYWxseSBm
aWxlIGFueXdheSBvbiBvciBiZWZvcmUgTWF5IDE1LjwvcD48cD5TaGF1YiByZWZlcmVuY2VzIHRo
YXQgaGlzdG9yeSBpbiB0aGUgZmlyc3QgbGluZSBvZiBoaXMgbGV0dGVyIHRvIERpbGxvbjogJiM4
MjIwO1RoYW5rIHlvdSBmb3IgeW91ciBsZXR0ZXIgZGF0ZWQgTWF5IDksIDIwMTcsIHJlZ2FyZGlu
ZyB0aGUgUHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gYWRoZXJlIHRvIHRoZSBsb25nc3Rh
bmRpbmcgdHJhZGl0aW9uIG9mIHZvbHVudGFyaWx5IGZpbGluZyBhIHB1YmxpYyBmaW5hbmNpYWwg
ZGlzY2xvc3VyZSByZXBvcnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHllYXIgYWZ0ZXIgdGFraW5nIG9mZmljZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFQIHdyaXRlciBDaGFkIERheSBjb250
cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.