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Trump backs GOP plan to push legal immigration changes

By Ken Thomas  and Jill Colvin
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 11:54 AM
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President Donald Trump listens in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Wednesday during an event to unveil legislation that would place new limits on legal immigration. (AP Photo/Evan Vucci)


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