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Trump celebrates health vote win with jubilant Republicans

By Darlene Superville And Jonathan Lemire
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 02:48 PM | Updated: May 4, 2017 - 04:03 PM
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President Donald Trump gestures as he speaks in the Rose Garden of the White House in Washington, Thursday, May 4, 2017, after the House pushed through a health care bill. (AP Photo/Evan Vucci)

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