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Addiction commission

Trump, Christie pledge to combat nation’s opioid addiction

By Jill Colvin
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 08:00 PM
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In this Nov. 20, 2016 photo, then President-elect Donald Trump (left) waves to the media as New Jersey Gov. Chris Christie arrives at the Trump National Golf Club Bedminster clubhouse, in Bedminster, N.J. After being unceremoniously dropped from President Donald Trumps transition team, New Jersey Gov. Chris Christie is dipping his toes into the administration as he takes the lead of a White House commission to combat opioid addiction. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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