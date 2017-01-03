Trump claim on N. Korean nukes may underestimate program

PHA+U0VPVUwsIFNvdXRoIEtvcmVhOiBVLlMuIFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQgVHJ1bXAg
dG9vayB0byBUd2l0dGVyIHRvIHZvdyB0aGF0IE5vcnRoIEtvcmVhIHdvbiYjODIxNzt0IGRldmVs
b3AgYSBudWNsZWFyIHdlYXBvbiBjYXBhYmxlIG9mIHJlYWNoaW5nIHBhcnRzIG9mIHRoZSBVbml0
ZWQgU3RhdGVzLiBCdXQgaXQgbWlnaHQgYWxyZWFkeSBoYXZlIGRvbmUgc28uPC9wPjxwPlZpZXdz
IHZhcnksIHNvbWV0aW1lcyB3aWxkbHksIG9uIHRoZSBleGFjdCBzdGF0ZSBvZiBOb3J0aCBLb3Jl
YSYjODIxNztzIGNsb3NlbHkgZ3VhcmRlZCBudWNsZWFyIGFuZCBtaXNzaWxlIHByb2dyYW1zLCBi
dXQgYWZ0ZXIgZml2ZSBhdG9taWMgdGVzdCBleHBsb3Npb25zIGFuZCBhIHJpc2luZyBudW1iZXIg
b2YgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUgdGVzdCBsYXVuY2hlcywgc29tZSBleHBlcnRzIGJlbGlldmUg
Tm9ydGggS29yZWEgY2FuIGFybSBzaG9ydC0gYW5kIG1pZHJhbmdlIG1pc3NpbGVzIHdpdGggYXRv
bWljIHdhcmhlYWRzLjwvcD48cD5UaGF0IHdvdWxkIGFsbG93IFB5b25neWFuZyB0byB0aHJlYXRl
biBVLlMuIGZvcmNlcyBzdGF0aW9uZWQgaW4gQXNpYSBhbmQgYWRkIHRlZXRoIHRvIGl0cyB0aHJl
YXQgbGFzdCB5ZWFyIHRvIHVzZSBudWNsZWFyIHdlYXBvbnMgdG8gJiM4MjIwO3N3ZWVwIEd1YW0s
IHRoZSBiYXNlIG9mIHByb3ZvY2F0aW9ucywgZnJvbSB0aGUgc3VyZmFjZSBvZiB0aGUgZWFydGgu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5HdWFtIGlzIGEgc3RyYXRlZ2ljYWxseSBpbXBvcnRhbnQgVS5TLiB0ZXJy
aXRvcnkgaW4gdGhlIFBhY2lmaWMuIFNvbWUgZXhwZXJ0cyBzZWUgdGhlIFUuUy4gbWFpbmxhbmQg
YXMgcG90ZW50aWFsbHkgd2l0aGluIHJlYWNoIGluIGFzIGxpdHRsZSBhcyBmaXZlIHllYXJzIGlm
IE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciBwcm9ncmVzcyBpc24mIzgyMTc7dCBzdG9wcGVk
LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHR3ZWV0IG9uIE1vbmRheSBuaWdodCBVLlMuIHRpbWUgd2Fz
IGluIHJlc3BvbnNlIHRvIE5vcnRoIEtvcmVhbiBsZWFkZXIgS2ltIEpvbmcgVW4sIHdobyBzYWlk
IFN1bmRheSBpbiBoaXMgYW5udWFsIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgYWRkcmVzcyB0aGF0IHByZXBh
cmF0aW9ucyBmb3IgbGF1bmNoaW5nIGFuIGludGVyY29udGluZW50YWwgYmFsbGlzdGljIG1pc3Np
bGUgaGF2ZSAmIzgyMjA7cmVhY2hlZCB0aGUgZmluYWwgc3RhZ2UuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+SGUg
ZGlkIG5vdCBleHBsaWNpdGx5IHNheSBhIHRlc3Qgd2FzIGltbWluZW50LjwvcD48cD5UcnVtcCB0
d2VldGVkLCAmIzgyMjA7Tm9ydGggS29yZWEganVzdCBzdGF0ZWQgdGhhdCBpdCBpcyBpbiB0aGUg
ZmluYWwgc3RhZ2VzIG9mIGRldmVsb3BpbmcgYSBudWNsZWFyIHdlYXBvbiBjYXBhYmxlIG9mIHJl
YWNoaW5nIHBhcnRzIG9mIHRoZSBVLlMuIEl0IHdvbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiEmIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZSBtb3JuaW5nIGFmdGVyIHRoZSB0d2VldCwgdG9wIGFpZGUgS2VsbHlhbm5lIENvbndh
eSBzYWlkIHRoYXQgd2hpbGUgVHJ1bXAgd2FzIHB1dHRpbmcgTm9ydGggS29yZWEgJiM4MjIwO29u
IG5vdGljZSwmIzgyMjE7IGhlIHdhcyAmIzgyMjA7bm90IG1ha2luZyBwb2xpY3kgYXQgdGhlIG1v
bWVudC4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5Db253YXksIHdobyB3aWxsIHNlcnZlIGFzIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgV2hpdGUgSG91c2UgY291bnNlbG9yLCBzYWlkIGFzIHByZXNpZGVudCwgVHJ1bXAgJiM4MjIw
O3dpbGwgc3RhbmQgYmV0d2VlbiBbTm9ydGggS29yZWFdIGFuZCBtaXNzaWxlIGNhcGFiaWxpdGll
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vcnRoIEtvcmVhLCBwb29yLCBzdXNwaWNpb3VzIG9mIG91dHNpZGVy
cyBhbmQgZ292ZXJuZWQgYnkgYSB0aGlyZC1nZW5lcmF0aW9uIGRpY3RhdG9yLCBpcyB1c2VkIHRv
IGJlaW5nIHVuZGVyZXN0aW1hdGVkIGFuZCBtb2NrZWQuIEZldyBiZWxpZXZlZCBpdCBjb3VsZCBi
dWlsZCBhIG51Y2xlYXIgcHJvZ3JhbSB0aGF0IHdvdWxkIGtlZXAgVS5TLiBwcmVzaWRlbnRzIHNp
bmNlIHRoZSBlYXJseSAxOTkwcyB1cCBhdCBuaWdodC48L3A+PHA+QXJtZWQgdG8gdGhlIHRlZXRo
LCBhY3V0ZWx5IGJlbGxpY29zZSBhbmQgbm90IGFmcmFpZCB0byBwdXNoIHRlbnNpb25zIG9uIHRo
ZSBLb3JlYW4gUGVuaW5zdWxhIHRvIHRoZSBicmluaywgUHlvbmd5YW5nIGNvdWxkIGJlIGFtb25n
IFRydW1wJiM4MjE3O3MgdG9wIGZvcmVpZ24gcG9saWN5IGNoYWxsZW5nZXMuPC9wPjxwPlRoZXJl
JiM4MjE3O3MgYSBnZW5lcmFsIGNvbnNlbnN1cyB0aGF0IFB5b25neWFuZyBoYXMgbWFkZSBzaWdu
aWZpY2FudCBudWNsZWFyIGFuZCBtaXNzaWxlIHByb2dyZXNzIHVuZGVyIEtpbSwgd2hvIHRvb2sg
b3ZlciBhZnRlciBoaXMgZmF0aGVyLCBLaW0gSm9uZyBJbCwgZGllZCBpbiBsYXRlIDIwMTEuPC9w
PjxwPkFub3RoZXIgdHdlZXQgZnJvbSBUcnVtcCBjcml0aWNpemVkIE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjE3
O3MgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgYWxseSwgQ2hpbmEsIGZvciBub3QgZG9pbmcgbW9yZSB0byBkaXNj
b3VyYWdlIGl0cyBudWNsZWFyIHdlYXBvbnMgcHJvZ3JhbTogJiM4MjIwO0NoaW5hIGhhcyBiZWVu
IHRha2luZyBvdXQgbWFzc2l2ZSBhbW91bnRzIG9mIG1vbmV5ICZhbXA7IHdlYWx0aCBmcm9tIHRo
ZSBVLlMuIGluIHRvdGFsbHkgb25lLXNpZGVkIHRyYWRlLCBidXQgd29uJiM4MjE3O3QgaGVscCB3
aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLiBOaWNlISYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.