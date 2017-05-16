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Trump claims ’absolute right’ to share info with Russia

By Vivian Salama And Deb Riechmann
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 11:54 AM
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This handout photo released by the Russian Ministry of Foreign Affairs, shows President Donald Trump meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in the Oval Office of the White House in Washington, Wednesday, May 10, 2017. The Washington Post is reporting that Trump revealed highly classified information about Islamic State militants to Russian officials during a meeting at the White House last week. The newspaper cites current and former U.S. officials who say Trump jeopardized a critical source of intelligence on IS in his conversations with the Russian foreign minister and the Russian ambassador to the U.S. They say Trump offered details about an IS terror threat related to the use of laptop computers on aircraft.(Russian Foreign Ministry via AP)

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