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U.S. government

Trump claims ‘witch hunt’; GOP puts hope in special counsel

By Erica Werner  and Darlene Superville
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 09:43 AM
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President Donald Trump greets Colombian President Juan Manuel Santos as he arrives at the the White House in Washington, Thursday. (AP Photo/Andrew Harnik)

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