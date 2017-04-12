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Trump declares U.S.-Russia relations may be at ‘all-time low’

By Vivian Salama  and Josh Lederman
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 02:21 PM
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US Secretary of State Rex Tillerson speaks to the media during a shared press conference with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov following their talks in Moscow, Russia, Wednesday. Amid a fierce dispute over Syria, the United States and Russia agreed Wednesday to work together on an international investigation of a Syrian chemical weapons attack last week. (AP Photo/Ivan Sekretarev)


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