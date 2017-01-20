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Trump draws far smaller inaugural crowd than Obama

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 10:06 PM
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