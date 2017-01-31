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Trump fires Justice Dept. head over clash on refugee ban

By Julie Pace and Eric Tucker
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 12:20 AM | Updated: January 31, 2017 - 09:10 AM
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FILE - In this June 28, 2016, file photo, then-Deputy Attorney General Sally Yates speaks at the Justice Department in Washington. On Monday, Jan. 30, 2017, President Donald Trump fired acting Attorney General Sally Yates after she ordered Justice Department lawyers to stop defending refugee ban. (AP Photo/J. David Ake, File)


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