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Trump, GOP control FBI chief pick despite Democrats’ calls

By Eric Tucker And Erica Werner
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 09:15 AM | Updated: May 15, 2017 - 03:23 PM
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Acting FBI Director Andrew McCabe listens on Capitol Hill in Washington, Thursday, May 11, 2017, while testifying before a Senate Intelligence Committee hearing on major threats facing the U.S. President Donald Trump is considering nearly a dozen candidates to succeed ousted FBI Director James Comey, choosing from a group that includes several lawmakers, attorneys and law enforcement officials. (AP Photo/Jacquelyn Martin)


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