Trump has embraced autocratic leaders without hesitation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5XQVNISU5HVE9OOiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRy
dW1wIGNvbmdyYXR1bGF0ZWQgVHVya2V5JiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW50IGZvciBzd2VlcGluZyB1
cCBtb3JlIHBvd2VyLiBUcnVtcCBoYWlsZWQgRWd5cHQmIzgyMTc7cyBzdHJvbmdtYW4gYXMgYSAm
IzgyMjA7ZmFudGFzdGljIGd1eS4mIzgyMjE7IFdoZW4gQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnQg
dmlzaXRlZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgVHJ1bXAgY2l0ZWQgYSBidXJnZW9uaW5nIGZyaWVu
ZHNoaXAgYW5kIG1hZGUgbm8gcHVibGljIG1lbnRpb24gb2YgQmVpamluZyYjODIxNztzIGRpc21h
bCBodW1hbiByaWdodHMgcmVjb3JkLjwvcD48cD5TaW5jZSB0YWtpbmcgb2ZmaWNlLCBUcnVtcCBo
YXMgZGlzcGxheWVkIGEgc3RyaWtpbmcgd2lsbGluZ25lc3MgdG8gZW1icmFjZSBhdXRvY3JhdHMg
YXMgcG90ZW50aWFsIHBhcnRuZXJzIGluIGhpcyAmIzgyMjA7QW1lcmljYSBGaXJzdCYjODIyMTsg
YWdlbmRhLCBldmVuIGlmIGl0IG1lYW5zIGlnbm9yaW5nIHRoZWlyIGhlYXZ5LWhhbmRlZCB0YWN0
aWNzIGFuZCByZXByZXNzaW9uIGF0IGhvbWUuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBwb3N0dXJlIHRoYXQgVHJ1
bXAgYWxzbyB0b29rIHRvd2FyZCBSdXNzaWFuIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiB1bnRp
bCBhIGRpc3B1dGUgb3ZlciBTeXJpYSBsZWQgVHJ1bXAgbGFzdCB3ZWVrIHRvIGRlY2xhcmUgVS5T
Li1SdXNzaWFuIHRpZXMgYXQgYW4gJiM4MjIwO2FsbC10aW1lIGxvdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRy
dW1wIGlzIGhhcmRseSB0aGUgZmlyc3QgVS5TLiBwcmVzaWRlbnQgd2lsbGluZyB0byBsb29rIHRo
ZSBvdGhlciB3YXkgaW4gZGVhbGluZ3Mgd2l0aCBnb3Zlcm5tZW50cyB0aGF0IGZsb3V0IGRlbW9j
cmF0aWMgdmFsdWVzLiBGb3IgZGVjYWRlcywgUmVwdWJsaWNhbiBhbmQgRGVtb2NyYXRpYyBhZG1p
bmlzdHJhdGlvbnMgaGF2ZSBjb29wZXJhdGVkIGNsb3NlbHkgd2l0aCBTYXVkaSBBcmFiaWEgYW5k
IENoaW5hLiBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIG9wZW5lZCBuZXcgZGlwbG9tYXRpYyBjaGFu
bmVscyB3aXRoIElyYW4gYW5kIEN1YmEsIGRlc3BpdGUgY29uY2VybnMgYWJvdXQgdGhlaXIgcmVw
cmVzc2l2ZSBydWxlcnMuPC9wPjxwPkJ1dCByYXJlbHkgYXJlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50cyBhcyB3
YXJtIGFuZCB1bmFiYXNoZWQgYWJvdXQgdGhlaXIgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIGF1dG9jcmF0
cy48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21mb3J0IGxldmVsIHNlZW1zIHRvIHN0ZW0gaW4gcGFy
dCBmcm9tIGhpcyBiYWNrZ3JvdW5kIGluIGJ1c2luZXNzLCB3aGVyZSB0aGUgZGV0YWlscyBvZiBh
IGRlYWwgbWF0dGVyZWQgbW9yZSB0aGFuIHRoZSBuZWdvdGlhdGluZyBwYXJ0bmVyIGFuZCBmbGF0
dGVyeSBjYW4gZ2V0IHJlc3VsdHMuPC9wPjxwPldoZW4gdGhleSB3ZXJlIGZvcmNlZCB0byBkZWFs
IHdpdGggaW1wZXJmZWN0IGFsbGllcywgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVkZWNlc3NvcnMsIGluY2x1
ZGluZyBPYmFtYSBhbmQgUHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBXLiBCdXNoLCBtYWRlIGEgcG9pbnQgb2Yg
dXNpbmcgdGhlIG1vbWVudCB0byBwcm9tb3RlIEFtZXJpY2FuIGlkZWFscy4gVGhleSBvZnRlbiBm
b2xsb3dlZCBtZWV0aW5ncyB3aXRoIHN0YXRlbWVudHMgYWJvdXQgaHVtYW4gcmlnaHRzIG9yIGdh
dGhlcmVkIHNlcGFyYXRlbHkgd2l0aCBhZHZvY2F0ZXMgb3Igb3Bwb3NpdGlvbiBsZWFkZXJzLjwv
cD48cD5PbiBNb25kYXksIGFzIGludGVybmF0aW9uYWwgbW9uaXRvcnMgYW5kIEV1cm9wZWFuIGFs
bGllcyB2b2ljZWQgY29uY2VybnMgYWJvdXQgd2hhdCB0aGV5IHNhaWQgd2FzIGEgc2xhbnRlZCBw
b2xpdGljYWwgcGxheWluZyBmaWVsZCBpbiBUdXJrZXkmIzgyMTc7cyByZWZlcmVuZHVtLCB0aGUg
V2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZCBUcnVtcCBjYWxsZWQgVHVya2lzaCBQcmVzaWRlbnQgUmVjZXAgVGF5
eWlwIEVyZG9nYW4gdG8gY29uZ3JhdHVsYXRlIGhpbSBvbiBhIHZpY3RvcnkgdGhhdCBncmFudHMg
RXJkb2dhbiBtb3JlIHBvd2VyLjwvcD48cD5UaGUgbWVzc2FnZSB3YXMgYXQgb2RkcyB3aXRoIFRy
dW1wJiM4MjE3O3Mgb3duIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQsIHdoaWNoIGV4cHJlc3NlZCB1bmVhc2Ug
YWJvdXQgYSByZWZlcmVuZHVtIHRoYXQgYWxsb3dzIEVyZG9nYW4gdG8gZnVsZmlsbCBoaXMgbG9u
Zy1oZWxkIGFtYml0aW9uIGZvciBhIHByZXNpZGVuY3kgd2l0aCBleGVjdXRpdmUgcG93ZXJzLjwv
cD48cD5FcmRvZ2FuJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCBoYXMgaW1wcmlzb25lZCBzY29yZXMgb2Yg
VHVya2lzaCBqb3VybmFsaXN0cy4gU2luY2UgYSBmYWlsZWQgY291cCBsYXN0IHllYXIsIFR1cmtl
eSBoYXMgYXJyZXN0ZWQgdGhvdXNhbmRzIG9mIG90aGVycyBhY2N1c2VkIG9mIHBvc3NpYmxlIGlu
dm9sdmVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIG51bWJlciBvbmUg
am9iIGlzIHRvIGtlZXAgQW1lcmljYW5zIHNhZmUsJiM4MjIxOyBUcnVtcCBzcG9rZXN3b21hbiBT
YXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHNhaWQgVHVlc2RheS4gJiM4MjIwO0FuZCBpZiBoZSBuZWVk
cyB0byB3b3JrIHdpdGggY291bnRyaWVzIGxpa2UgVHVya2V5IGFuZCBvdGhlcnMgdG8gZG8gdGhh
dCwgdGhhdCYjODIxNztzIGhpcyBwcmlvcml0eSBhbmQgd2hhdCBoaXMgZm9jdXMgaXMuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2UmIzgyMTc7cyByZWFkb3V0IG9mIHRoZSBUcnVtcC1FcmRv
Z2FuIGNhbGwgZm9jdXNlZCBpdHMgY29uY2VybnMgb24gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAg
YW5kIFN5cmlhJiM4MjE3O3MgY2l2aWwgd2FyLCB3aGljaCB0aGUgVS5TLiBhbmQgVHVya2V5IGFy
ZSBjb29yZGluYXRpbmcgZWZmb3J0cyBvbi4gVHVya2V5IGlzIGEgVS5TLiBrZXkgYWxseSBhZ2Fp
bnN0IElTLCBldmVuIGlmIFR1cmtleSYjODIxNztzIHBvb3JseSBjb250cm9sbGVkIGJvcmRlciBo
YXMgYmVlbiBhIGNvbnRyaWJ1dGluZyBmYWN0b3IgaW4gdGhlIGdyb3VwJiM4MjE3O3MgZXhwYW5z
aW9uIGFjcm9zcyBTeXJpYSBhbmQgSXJhcS48L3A+PHA+VHVya2V5JiM4MjE3O3MgZm9yZWlnbiBt
aW5pc3RlciwgTWV2bHV0IENhdnVzb2dsdSwgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBFcmRvZ2FuIGFu
ZCBUcnVtcCBhcmUgcGxhbm5pbmcgdG8gbWVldCBiZWZvcmUgbmV4dCBtb250aCYjODIxNztzIE5B
VE8gc3VtbWl0IGluIEJydXNzZWxzLiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2UgY29uZmlybWVkIHRoYXQgaXQm
IzgyMTc7cyBpbiBkaXNjdXNzaW9ucyB3aXRoIHRoZSBUdXJraXNoIGdvdmVybm1lbnQgYWJvdXQg
YXJyYW5naW5nIGEgbWVldGluZyBiZXR3ZWVuIHRoZSBsZWFkZXJzLjwvcD48cD5SYWNoZWwgUml6
em8sIGEgTkFUTyBhbmQgRXVyb3BlIGV4cGVydCBhdCB0aGUgQ2VudGVyIGZvciBhIE5ldyBBbWVy
aWNhbiBTZWN1cml0eSwgc2FpZCB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2VlcyBpdHMgVHVy
a2V5IHJlbGF0aW9uc2hpcCAmIzgyMjA7cHVyZWx5IGFzIGEgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgaXNz
dWUgaW4gdGVybXMgb2YgbmVlZGluZyB0aGVpciBoZWxwIGZpZ2h0aW5nIElTSVMgYW5kIHdpdGgg
dGhlIG1pZ3JhdGlvbiBjcmlzaXMgaW4gRXVyb3BlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHNl
ZW1zIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgd2lsbGluZyB0byBsb29rIHBhc3QgaHVtYW4gcmlnaHRzIGFidXNl
cywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgcHJhaXNlZCBDaGluZXNlIFByZXNp
ZGVudCBYaSBKaW5waW5nIHNpbmNlIGhvc3RpbmcgaGltIGF0IGhpcyBQYWxtIEJlYWNoLCBGbG9y
aWRhLCByZXNvcnQ7IGFzIGEgY2FuZGlkYXRlLCBUcnVtcCBzaGFycGx5IGNyaXRpY2l6ZWQgQ2hp
bmEmIzgyMTc7cyBlY29ub21pYyBwb2xpY2llcy48L3A+PHA+SGUgaGFzIGxpbmtlZCBoaXMgd2Fy
bWVyIGFwcHJvYWNoIHRvd2FyZCBYaSB3aXRoIGhpcyBlZmZvcnQgdG8gc2VjdXJlIGdyZWF0ZXIg
aGVscCBmcm9tIEJlaWppbmcgaW4gc3RvcHBpbmcgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBudWNsZWFy
IHByb2dyYW0uICAmIzgyMjA7QSB0cmFkZSBkZWFsIHdpdGggdGhlIFUuUy4gd2lsbCBiZSBmYXIg
YmV0dGVyIGZvciB0aGVtIGlmIHRoZXkgc29sdmUgdGhlIE5vcnRoIEtvcmVhbiBwcm9ibGVtISYj
ODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZCBvbiBUd2l0dGVyLCByZWNvdW50aW5nIHdoYXQgaGUgdG9sZCBYaS48
L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIGxvY2tlZCBhcm1zIHdpdGggRWd5cHRpYW4gUHJlc2lkZW50IEFiZGVs
LUZhdGFoIGVsLVNpc3NpLCBhIGZvcm1lciBnZW5lcmFsIHdobyB0b3BwbGVkIHRoZSBkZW1vY3Jh
dGljYWxseSBlbGVjdGVkIFByZXNpZGVudCBNb2hhbWVkIE1vcnNpLCBhIE11c2xpbSBCcm90aGVy
aG9vZCBtZW1iZXIuPC9wPjxwPk9iYW1hIG5ldmVyIG91dHdhcmRseSBjb25kZW1uZWQgZWwtU2lz
c2kmIzgyMTc7cyB0YWtlb3Zlci4gQnV0IE9iYW1hIGtlcHQgRWd5cHQmIzgyMTc7cyBsZWFkZXIg
YXQgYXJtJiM4MjE3O3MgbGVuZ3RoLCBhc3NhaWxpbmcgRWd5cHQmIzgyMTc7cyBodW1hbiByaWdo
dHMgcmVjb3JkIGFuZCBzdXNwZW5kaW5nIHNvbWUgVS5TLiBtaWxpdGFyeSBhaWQuPC9wPjxwPkFm
dGVyIHdpbm5pbmcgTm92ZW1iZXImIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24sIFRydW1w
IG9mZmVyZWQgZWwtU2lzc2kgYSBkaWZmZXJlbnQgcmVsYXRpb25zaGlwLiBXaGVuIGVsLVNpc3Np
IHZpc2l0ZWQgV2FzaGluZ3RvbiB0aGlzIG1vbnRoLCBUcnVtcCB0b2xkIHJlcG9ydGVycyB0aGUg
RWd5cHRpYW4gcHJlc2lkZW50IHdvdWxkIGJlIHNvbWVvbmUgJiM4MjIwO3ZlcnkgY2xvc2UgdG8g
bWUuJiM4MjIxOyBBIHBvc3QtbWVldGluZyBzdGF0ZW1lbnQgY2l0ZWQgdGhlaXIgbXV0dWFsIGNv
bW1pdG1lbnQgdG8gZmlnaHRpbmcgdGVycm9yaXNtIGFuZCBzdHJlbmd0aGVuaW5nIEVneXB0JiM4
MjE3O3MgZWNvbm9teS4gSXQgbWFkZSBubyBtZW50aW9uIG9mIGVsLVNpc3NpJiM4MjE3O3MgY3Jh
Y2tkb3duIG9uIGRvbWVzdGljIG9wcG9uZW50cyB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHdpZGVseSBjb25kZW1u
ZWQgYnkgaW50ZXJuYXRpb25hbCByaWdodHMgbW9uaXRvcnMuPC9wPjxwPlRoZSBwYXR0ZXJuIG1h
eSBoYXZlIGJlZW4gc2V0IGJ5IFRydW1wJiM4MjE3O3Mgdm9jaWZlcm91cyBzdXBwb3J0IGZvciBQ
dXRpbi4gQXMgYSBjYW5kaWRhdGUgYW5kIGluIGhpcyBmaXJzdCB3ZWVrcyBhcyBwcmVzaWRlbnQs
IFRydW1wIHNhaWQgUHV0aW4gaGFkIGJlZW4gYSBzdHJvbmcgbGVhZGVyIGFuZCBleHByZXNzZWQg
YSBkZXNpcmUgdG8gd29yayBjbG9zZXIgd2l0aCBNb3Njb3csIGRlc3BpdGUgdGhlIGNsb3VkIG9m
IGFuIEZCSSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgUnVzc2lhbiBtZWRkbGlu
ZyBpbiB0aGUgVS5TLiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPkV2ZW4gYmVmb3JlIHRo
aXMgbW9udGgmIzgyMTc7cyBTeXJpYW4gY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyBhdHRhY2sgYW5kIHJldGFs
aWF0b3J5IFUuUy4gY3J1aXNlIG1pc3NpbGUgc3RyaWtlLCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uIGhhZCBiZWVuIHNvdXJpbmcgb24gdGhlIEtyZW1saW4uIExhc3QgbW9udGgsIGl0IGNv
bmRlbW5lZCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBjcmFja2Rvd24gb24gYW50aS1nb3Zlcm5tZW50IHByb3Rl
c3RlcnMgbGFzdCBtb250aCB0aGF0IGluY2x1ZGVkIDEsMDAwIGFycmVzdHMuICYjODIyMDtEZXRh
aW5pbmcgcGVhY2VmdWwgcHJvdGVzdGVycywgaHVtYW4gcmlnaHRzIG9ic2VydmVycyBhbmQgam91
cm5hbGlzdHMgaXMgYW4gYWZmcm9udCB0byBjb3JlIGRlbW9jcmF0aWMgdmFsdWVzLCYjODIyMTsg
YSBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZCBhdCB0aGUgdGltZS48L3A+PHA+QnV0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgdGFj
ayBvbiBUdXJrZXkgYXBwZWFyZWQgdG8gdW5kZXJtaW5lIGhpcyBvd24gU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVu
dCwgd2hpY2ggYmVmb3JlIHRoZSBFcmRvZ2FuIHBob25lIGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIFRydW1w
IHNwb2tlIG9mICYjODIyMDtpcnJlZ3VsYXJpdGllcyYjODIyMTsgaW4gdGhlIFR1cmtpc2ggcmVm
ZXJlbmR1bSBhbmQgJiM4MjIwO2FuIHVuZXZlbiBwbGF5aW5nIGZpZWxkIGR1cmluZyB0aGUgZGlm
ZmljdWx0IGNhbXBhaWduIHBlcmlvZC4mIzgyMjE7IFRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSYjODIxNztzIHN0
YXRlbWVudCBvbiBUcnVtcCYjODIxNztzIGNhbGwgdG8gRXJkb2dhbiBtYWRlIG5vIG1lbnRpb24g
b2YgdGhvc2UgY29uY2VybnMuPC9wPjxwPlR1cmtleSYjODIxNztzIHN0cmF0ZWdpYyBsb2NhdGlv
biBiZXR3ZWVuIEV1cm9wZSBhbmQgdGhlIE1pZGRsZSBFYXN0LCBhbmQgaXRzIHVuaXF1ZSByb2xl
IGFzIHRoZSBvbmx5IE11c2xpbS1tYWpvcml0eSBOQVRPIG1lbWJlciwgaGF2ZSBsb25nIG1hZGUg
aXQgYW4gaW5kaXNwZW5zYWJsZSBBbWVyaWNhbiBwYXJ0bmVyLjwvcD48cD5PYmFtYSwgdG9vLCBz
b3VnaHQgYSBjbG9zZSByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBFcmRvZ2FuLCB2aWV3aW5nIGhpbSBhcyBh
IHBvc3NpYmxlIG1vZGVsIGZvciBhIG5ldyBnZW5lcmF0aW9uIG9mIE11c2xpbSBsZWFkZXJzLiBI
ZSB0cmF2ZWxlZCB0byBUdXJrZXkgaW4gaGlzIGZpcnN0IHllYXIgaW4gb2ZmaWNlIGFuZCBzcG9r
ZSBmcmVxdWVudGx5IHdpdGggdGhlIFR1cmtpc2ggbGVhZGVyLiBCdXQgYXMgRXJkb2dhbiBtb3Zl
ZCB0byBjb25zb2xpZGF0ZSBwb3dlciBpbiBUdXJrZXksIGhpcyByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBP
YmFtYSBzb3VyZWQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgVml2
aWFuIFNhbGFtYSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vdm1zYWxhbWEiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vdm1zYWxhbWE8L2E+IGFuZCBKdWxpZSBQYWNl
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qcGFjZURDIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pwYWNlREM8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.