Trump holds cabinet meeting, promises change

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBoYXMgY2hhaXJlZCB0aGUgZmly
c3QgbWVldGluZyBvZiBoaXMgZnVsbCBDYWJpbmV0LCBzYXlpbmcgaXRzIG1lbWJlcnMgYXJlIGhl
cmUgdG8gJiM4MjIwO2NoYW5nZSBXYXNoaW5ndG9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgZ2F0aGVy
ZWQgdGhlIGdyb3VwIE1vbmRheSBtb3JuaW5nLiBIZSBzYWlkIENhYmluZXQgbWVtYmVycyBhcmUg
JiM4MjIwO3dvcmtpbmcgZXZlcnkgZGF5IGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHdvcmtpbmcgdmVy
eSBoYXJkIHRvZ2V0aGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgd2VsY29tZWQgQWdyaWN1bHR1cmUg
U2VjcmV0YXJ5IFNvbm55IFBlcmR1ZSwgTGFib3IgU2VjcmV0YXJ5IEFsZXggQWNvc3RhLCBEaXJl
Y3RvciBvZiBOYXRpb25hbCBJbnRlbGxpZ2VuY2UgRGFuaWVsIENvYXRzIGFuZCBVLlMuIFRyYWRl
IFJlcHJlc2VudGF0aXZlIFJvYmVydCBMaWdodGhpemVyLCBhbGwgb2Ygd2hvbSB3ZXJlIG1vcmUg
cmVjZW50bHkgY29uZmlybWVkLjwvcD48cD5UcnVtcCBzYWlkIGhpcyB0ZWFtIGhhcyBiZWVuICYj
ODIyMDthcyBhY3RpdmUgYXMgeW91IGNhbiBwb3NzaWJseSBiZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1w
IHRoaXMgd2VlayBpcyBoaWdobGlnaHRpbmcgZWZmb3J0cyB0byBicmluZyBtb3JlIEFtZXJpY2Fu
cyBpbnRvIHRoZSBlY29ub215IGJ5IGhhdmluZyB0aGVtIHN0YXJ0IHdvcmtpbmcgYXMgYXBwcmVu
dGljZXMuIEhlIHNhaWQgdGhlcmUgJiM4MjIwO2FyZSBtaWxsaW9ucyBvZiBnb29kIGpvYnMgdGhh
dCBkbyBub3QgcmVxdWlyZSBhIGZvdXIgeWVhciBkZWdyZWUuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.