Trump idea to expand health care competition faces hurdles

PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5TQUNSQU1FTlRPLCBDYWxpZi46IEFsbG93aW5nIGlu
c3VyZXJzIHRvIG1hcmtldCBoZWFsdGggY2FyZSBwb2xpY2llcyBhY3Jvc3Mgc3RhdGUgbGluZXMg
aXMgb25lIG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBtYWluIGlkZWFzIGZvciBi
cmluZ2luZyBkb3duIGNvc3RzLjwvcD48cD5XaGlsZSBzdXBwb3J0ZXJzIG9mIHRoZSBpZGVhIGNh
c3QgaXQgYXMgYSB3YXkgdG8gbWFrZSBpbnN1cmFuY2UgcG9saWNpZXMgbW9yZSBjb21wZXRpdGl2
ZSwgY3JpdGljcyBzYXkgaXQmIzgyMTc7cyB1bmxpa2VseSB0byByZXN1bHQgaW4gbW9yZSBhZmZv
cmRhYmxlIHBsYW5zIGFuZCBjb3VsZCB1bmRlcm1pbmUgc3Ryb25nZXIgY29uc3VtZXIgcHJvdGVj
dGlvbnMgaW4gc3RhdGVzIHN1Y2ggYXMgQ2FsaWZvcm5pYSBhbmQgSGF3YWlpLiBTdWNoIGEgJiM4
MjIwO3JhY2UgdG8gdGhlIGJvdHRvbSYjODIyMTsgY291bGQgbGVhdmUgc29tZSBvbGRlciBjb25z
dW1lcnMgd2l0aCBoZWFsdGggcHJvYmxlbXMgdW5hYmxlIHRvIGFmZm9yZCBjb3ZlcmFnZS48L3A+
PHA+QW5kIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYW5vdGhlciBjb21wbGljYXRpb246IFRydW1wJiM4MjE3O3Mg
cHJvcG9zYWwgYXBwZWFycyB1bmxpa2VseSB0byBwYXNzIENvbmdyZXNzIHVubGVzcyBEZW1vY3Jh
dHMgY29vcGVyYXRlLiBDb25ncmVzc2lvbmFsIGFpZGVzIGludm9sdmVkIHdpdGggaGVhbHRoIGNh
cmUgbGVnaXNsYXRpb24gc2F5IHRoZSBwcm9wb3NhbCB0byBhbGxvdyBjcm9zcy1zdGF0ZSBpbnN1
cmFuY2Ugc2FsZXMgd291bGQgbmVlZCA2MCB2b3RlcyBpbiB0aGUgU2VuYXRlLjwvcD48cD5JbiBo
aXMgc3BlZWNoIHRvIENvbmdyZXNzIG9uIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQsIFRydW1wIHNhaWQgdGhlIG5h
dGlvbiBtdXN0IHR1cm4gdG8gbmV3IGlkZWFzIHRvIGhlbHAgY29udHJvbCBjb3N0cy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZSB0aW1lIGhhcyBjb21lIHRvIGdpdmUgQW1lcmljYW5zIHRoZSBmcmVlZG9tIHRv
IHB1cmNoYXNlIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgYWNyb3NzIHN0YXRlIGxpbmVzLCYjODIyMTsgdGhl
IHByZXNpZGVudCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgZXN0aW1hdGVkIDIwIG1pbGxpb24gQW1lcmljYW5z
IHdobyBidXkgY292ZXJhZ2UgZGlyZWN0bHkgZnJvbSBhbiBpbnN1cmVyIHdvdWxkIGJlIGFmZmVj
dGVkLiBUaGVpciBoZWFsdGggcGxhbnMgYXJlIHJlZ3VsYXRlZCBieSBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50
cywgd2hpY2ggZGVjaWRlIHRoZSBtaW5pbXVtIGJlbmVmaXRzIHRoYXQgbXVzdCBiZSBjb3ZlcmVk
IGFuZCBtZWRpYXRlIGRpc3B1dGVzIGJldHdlZW4gaW5zdXJlcnMgYW5kIHRoZWlyIGN1c3RvbWVy
cywgYW1vbmcgb3RoZXIgY29uc3VtZXIgcHJvdGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlZhcmlhdGlvbiBiZXR3
ZWVuIHRoZSBzdGF0ZXMgd2FzIGV4dHJlbWUgdW50aWwgZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sg
T2JhbWEmIzgyMTc7cyBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LCB3aGljaCByYWlzZWQgdGhlIG1pbmlt
dW0gc3RhbmRhcmRzIGZvciBsZWdhbCBjb3ZlcmFnZSBuYXRpb253aWRlLjwvcD48cD5JbiBOZXcg
WW9yaywgaGVhbHRoIHBsYW5zIGhhZCB0byBjb3ZlciBldmVyeW9uZSBhdCB0aGUgc2FtZSBwcmlj
ZSwgd2hldGhlciBzaWNrIG9yIGhlYWx0aHksIHlvdW5nIG9yIG9sZC4gSW4gQ2FsaWZvcm5pYSwg
cGF0aWVudHMgbXVzdCBiZSBhYmxlIHRvIHNlZSBhIHByaW1hcnkgY2FyZSBkb2N0b3Igd2l0aGlu
IDEwIGRheXMuPC9wPjxwPlRydW1wIGFuZCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGxlYWRlcnMgaGF2ZSB2b3dl
ZCB0byByZXBlYWwgdGhlIGxhdyBhbmQgcmVwbGFjZSBpdCwgYWx0aG91Z2ggdGhlIGRldGFpbHMg
b2YgdGhlaXIgcGxhbnMgcmVtYWluIGluIGZsdXguPC9wPjxwPlRoZSBUcnVtcCBwcm9wb3NhbCBv
biBjcm9zcy1zdGF0ZSBzYWxlcyB3b3VsZCAmIzgyMjA7ZXZpc2NlcmF0ZSB0aGUgYWJpbGl0eSBv
ZiBzdGF0ZSBsZWdpc2xhdHVyZXMgYW5kIHN0YXRlIGdvdmVybm9ycyB0byBkZWNpZGUgd2hhdCB0
aGUgYXBwcm9wcmlhdGUgY29uc3VtZXIgcHJvdGVjdGlvbnMgYXJlIGZvciB0aGVpciBzdGF0ZSYj
ODIxNztzIGNvbnN1bWVycyBhbmQgYnVzaW5lc3NlcywmIzgyMjE7IHNhaWQgRGF2ZSBKb25lcywg
YSBEZW1vY3JhdCB3aG8gcmVndWxhdGVzIHNvbWUgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSYjODIxNztzIGhlYWx0
aCBwbGFucyBhcyB0aGUgZWxlY3RlZCBpbnN1cmFuY2UgY29tbWlzc2lvbmVyLjwvcD48cD5UaGUg
Y29uY2VwdCBvZiBjcm9zcy1zdGF0ZSBzYWxlcyBoYXMgYmVlbiBhcm91bmQgZm9yIGF0IGxlYXN0
IDEwIHllYXJzLCBidXQgZXhwZXJ0cyBzYXkgdGhlcmUgaXMgYSBnb29kIHJlYXNvbiB3aHkgaXQg
aGFzbiYjODIxNzt0IGFkdmFuY2VkOiBJdCBtaWdodCBub3QgZGVsaXZlciBhcyBwcm9taXNlZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1ByZW1pdW1zIHJlYWxseSByZWZsZWN0IHRoZSBjb3N0IG9mIGNhcmUgd2hl
cmUgYW4gaW5kaXZpZHVhbCBsaXZlcywmIzgyMjE7IHNhaWQgQmFyYmFyYSBLbGV2ZXIgb2YgdGhl
IEFtZXJpY2FuIEFjYWRlbXkgb2YgQWN0dWFyaWVzLCBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBncm91cCB0aGF0
IHJlcHJlc2VudHMgZXhwZXJ0cyB3aG8gYWR2aXNlIG9uIGhlYWx0aCBjYXJlIGFuZCBwZW5zaW9u
IHByb2dyYW1zLjwvcD48cD5IZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGlzIGEgbGl0dGxlIGJpdCBsaWtlIHJl
YWwgZXN0YXRlLCBpbiB0aGF0IGNvc3RzIHJlZmxlY3QgbG9jYWwgY29uZGl0aW9ucy4gSWYgYW4g
aW5zdXJhbmNlIGNvbXBhbnkgYmFzZWQgaW4gYSBsb3ctY29zdCBzdGF0ZSBzdWNoIGFzIFV0YWgg
aXMgYWxsb3dlZCB0byBzZWxsIHBvbGljaWVzIGluIGEgaGlnaC1jb3N0IHN0YXRlIHN1Y2ggYXMg
TmV3IFlvcmssIGl0cyBwcmVtaXVtcyBmb3IgTmV3IFlvcmtlcnMgd291bGQgcmVmbGVjdCBtZWRp
Y2FsIGNvc3RzIGluIHRoZWlyIG93biBzdGF0ZSwgbm90IFV0YWguPC9wPjxwPkVjb25vbWlzdCBK
b2UgQW50b3Mgb2YgdGhlIGJ1c2luZXNzLW9yaWVudGVkIEFtZXJpY2FuIEVudGVycHJpc2UgSW5z
dGl0dXRlLCBzYWlkIHRoZSBpZGVhIG9mIGNyb3NzLXN0YXRlIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgaGFz
IGFuIGluc3RpbmN0aXZlIGFwcGVhbCBiZWNhdXNlIEFtZXJpY2FucyBoYXZlIHNlZW4gY29tcGV0
aXRpb24gZHJpdmUgZG93biBjb3N0cyBpbiBvdGhlciBhcmVhcywgZnJvbSBjcmVkaXQgY2FyZHMg
dG8gYWlyIHRyYXZlbC48L3A+PHA+QnV0IEFudG9zIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBhICYjODIyMDtm
YXVsdHkgYW5hbG9neSYjODIyMTsgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGJl
Y2F1c2Ugd2hlcmUgdGhlIGNvbXBldGl0aW9uIHJlYWxseSBuZWVkcyB0byBoYXBwZW4gaXMgYW1v
bmcgaG9zcGl0YWxzIGFuZCBkb2N0b3JzLiBBbmQgdGhleSBhcmUgaW5jcmVhc2luZ2x5IGNvbnNv
bGlkYXRpbmcgaW50byBiaWdnZXIgdW5pdHMsIHBhcnRseSB0byBmZW5kIG9mZiBpbnN1cmVyIGRl
bWFuZHMgdG8gY3V0IGZlZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0byBoYXZlIGNvbXBldGl0
aW9uIGF0IHRoZSBzZXJ2aWNlLWRlbGl2ZXJ5IGxldmVsLCBhcyB3ZWxsLCYjODIyMTsgQW50b3Mg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBtb3N0IGV4cGVuc2l2ZSBwYXJ0IG9mIGhlYWx0aCBjYXJlIGlzIGhv
c3BpdGFsaXphdGlvbiwgYW5kIHRoYXQgaXMgcHJldHR5IG11Y2ggZ29pbmcgdG8gZHJpdmUgdGhl
IHByaWNlIG9mIGluc3VyYW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk91dC1vZi1zdGF0ZSBpbnN1cmVycyBh
bHNvIGZhY2UgdGhlIGNoYWxsZW5nZSBvZiBidWlsZGluZyBsb2NhbCBuZXR3b3JrcyBvZiBob3Nw
aXRhbHMgYW5kIGRvY3RvcnMgdGhhdCB3b3VsZCBtYWtlIHRoZWlyIHByb2R1Y3QgYXBwZWFsaW5n
IHRvIGNvbnN1bWVycy4gQW5kIHRoZW4gdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGNvbnVuZHJ1bSBvdmVyIHdo
byB3b3VsZCByZWd1bGF0ZSB0aGUgb3V0LW9mLXN0YXRlIGNhcnJpZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
IGNvbnN1bWVyIHdobyBoYWQgYSBjb25jZXJuIGFib3V0IHRoZWlyIGNsYWltIGJlaW5nIGRlbmll
ZCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBnbyB0byB0aGVpciBsb2NhbCBpbnN1cmFuY2UgcmVndWxhdG9yLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBUcmlzaCBSaWxleSwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBOYXRpb25h
bCBBY2FkZW15IGZvciBTdGF0ZSBIZWFsdGggUG9saWN5LjwvcD48cD5Db25jZXJuZWQgdGhhdCBy
ZXBlYWxpbmcgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3Qgd291bGQgZWxpbWluYXRlIGNvbnN1bWVy
IHByb3RlY3Rpb25zLCBEZW1vY3JhdGljIGxhd21ha2VycyBpbiBzb21lIHN0YXRlcywgaW5jbHVk
aW5nIEhhd2FpaSBhbmQgTmV2YWRhLCBoYXZlIGludHJvZHVjZWQgbGVnaXNsYXRpb24gdG8gcHJl
c2VydmUgdGhlIGFjdCYjODIxNztzIGNvbnN1bWVyIHByb3RlY3Rpb25zIGluIHN0YXRlIGxhdy4g
QWxsb3dpbmcgY3Jvc3Mtc3RhdGUgaW5zdXJhbmNlIHNhbGVzIGNvdWxkIHVuZGVybWluZSB0aG9z
ZSBlZmZvcnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBhIHNtYWxsIG1hcmtldCAmIzgyMzA7IGFu
ZCBpdCB3b3VsZCB0YWtlIGEgbG90IGZvciBzb21lIGNvbXBhbnkgZnJvbSB0aGUgbWFpbmxhbmQg
dG8gdHJ5IHRvIGNvbWUgb3V0IGhlcmUgYW5kIGdldCBhIGZvb3Rob2xkLCYjODIyMTsgc2FpZCBI
YXdhaWkgc3RhdGUgU2VuLiBSb3NhbHluIEJha2VyLCBhIERlbW9jcmF0IHdobyBoZWFkcyB0aGF0
IHN0YXRlJiM4MjE3O3MgY29tbWl0dGVlIG92ZXJzZWVpbmcgaGVhbHRoIGNhcmUuPC9wPjxwPkJl
aGluZCB0aGUgc2NlbmVzIG9uIENhcGl0b2wgSGlsbCwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyB1bmNlcnRhaW50
eSBhYm91dCB3aGV0aGVyIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvcG9zYWwgd2lsbCBnZXQgdmVyeSBmYXIu
IFRoZXJlJiM4MjE3O3MgZG91YnQgaXQgY2FuIG1lZXQgdGhlIHRlc3QgZm9yIGluY2x1c2lvbiBh
bW9uZyBidWRnZXQtcmVsYXRlZCBpdGVtcyB0aGF0IFJlcHVibGljYW5zIGNhbiBwdXNoIHRocm91
Z2ggdGhlIFNlbmF0ZSB3aXRoIGp1c3QgNTEgdm90ZXMgdW5kZXIgc3BlY2lhbCBwcm9jZWR1cmVz
LjwvcD48cD5Ob3JtYWxseSA2MCB2b3RlcyBhcmUgbmVlZGVkIHRvIHBhc3MgY29udGVzdGVkIGxl
Z2lzbGF0aW9uLCBhbmQgdGhlcmUgYXJlIDUyIFJlcHVibGljYW4gc2VuYXRvcnMuIFRoYXQmIzgy
MTc7cyB3aHkgUmVwdWJsaWNhbnMgYXJlIHBsYW5uaW5nIHRvIHVzZSBzcGVjaWFsIGJ1ZGdldC1y
ZWxhdGVkIHByb2NlZHVyZXMgdG8gcGFzcyBtb3N0IG9mIHRoZWlyICYjODIyMDtyZXBlYWwgYW5k
IHJlcGxhY2UmIzgyMjE7IGxlZ2lzbGF0aW9uLjwvcD48cD5BIEhvdXNlIEdPUCBsZWFkZXJzaGlw
IGRvY3VtZW50IHByZXBhcmVkIGZvciBsYXdtYWtlcnMgcmVmZXJzIHRvIGNyb3NzIHN0YXRlIHNh
bGVzIGFzIGFuIGlkZWEgdGhhdCBSZXB1YmxpY2FucyB3aWxsIHB1cnN1ZSB0aHJvdWdoICYjODIy
MDtyZWd1bGFyIG9yZGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHRyYW5zbGF0aW9uOiA2MCB2b3RlcyB3
b3VsZCBiZSBuZWVkZWQgaW4gdGhlIFNlbmF0ZS48L3A+PHA+QSBsZWdpc2xhdGl2ZSByZWZlcmVl
IGNhbGxlZCB0aGUgU2VuYXRlICYjODIyMDtwYXJsaWFtZW50YXJpYW4mIzgyMjE7IHdpbGwgbWFr
ZSB0aGUgZmluYWwgcnVsaW5nIG9uIHdoZXRoZXIgY3Jvc3Mtc3RhdGUgaW5zdXJhbmNlIGNhbiBi
ZSBjb25zaWRlcmVkIHVuZGVyIHRoZSBzcGVjaWFsIHByb2NlZHVyZXMgdGhhdCByZXF1aXJlIG9u
bHkgNTEgdm90ZXMgdG8gcGFzcyBsZWdpc2xhdGlvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.