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Trump Jr., Manafort negotiate on talking privately to Senate panel

By Chad Day
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 09:25 PM
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In this July 17, 2016 photo, Trump Campaign Chairman Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention at Quicken Loans Arena in Cleveland as Rick Gates listens at back left. Donald Trump Jr. is scheduled to appear July 26 before the Senate Judiciary Committee along with former campaign chairman Paul Manafort, according to a witness list released by the panel. (AP Photo/Matt Rourke)


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