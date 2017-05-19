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Trump leaves tumult at home, will visit Middle East, Europe

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 09:21 AM | Updated: May 19, 2017 - 01:56 PM
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President Donald Trump, followed by Colombian President Juan Manuel Santos arrives for their joint news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, May, 18, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)

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