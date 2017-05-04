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Trump limits IRS action over church political activity

By Catherine Lucey  and Rachel Zoll
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 01:18 PM
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President Donald Trump hands a pen to Alveda King, niece of Dr. Martin Luther King Jr., after signing an executive order aimed at easing an IRS rule limiting political activity for churches, Thursday in the Rose Garden of the White House in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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