All CATEGORIES
☰ Menu

Trump, Macron look past differences on Paris climate pact

By Vivian Salama
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 11:05 AM | Updated: July 13, 2017 - 03:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

French President Emmanuel Macron and US President Donald Trump walk in the courtyard of the Invalides in Paris, after an official welcoming ceremony, Thursday, July 13, 2017. Trump is in Paris for a high profile two-day visit during which he will be the guest of honour of his French counterpart Emmanuel Macron at the annual Bastille Day parade. (AP Photo / Matthieu Alexandre)


MORE IN NEWS

loccorn13cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way

Drive by Graf Growers in Copley and you’ll see something unusual.

wholefoods13_02
Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza
basketball13cut_web
New STEM element at St. Vincent-St. Mary boys basketball camp teaches the science behind the game
usrussia13cut_6
Lawmakers intend to question Trump campaign chairman
Copley official wants answers about township’s changing plans for new police station
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next