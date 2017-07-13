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Trump, Macron look past differences on Paris climate pact

By Vivian Salama
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 11:05 AM
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President Donald Trump pauses during a joint news conference with French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, Thursday. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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