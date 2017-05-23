Trump makes personal appeal to both sides for Mideast peace

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkVSVVNBTEVNOiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIG1hZGUgYSBwZXJzb25hbCBhcHBl
YWwgZm9yIHBlYWNlIGJldHdlZW4gSXNyYWVsIGFuZCB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW5zLCBjYWxsaW5n
IG9uIGJvdGggc2lkZXMgdG8gcHV0IGFzaWRlIHRoZSAmIzgyMjA7cGFpbiBhbmQgZGlzYWdyZWVt
ZW50cyBvZiB0aGUgcGFzdCwmIzgyMjE7IGFzIGhlIGNsb3NlZCBhIGZvdXItZGF5IHN3aW5nIHRo
cm91Z2ggdGhlIE1pZGRsZSBFYXN0IFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkJ1dCBUcnVtcCBkZXBhcnRlZCBm
b3IgRXVyb3BlIGhhdmluZyBvZmZlcmVkIG5vIHJlYWwgaW5kaWNhdGlvbiBvZiBhIHBhdGggZm9y
d2FyZCBvbiBvbmUgb2YgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgbW9zdCBpbnRyYWN0YWJsZSBkaXNwdXRl
cy4gSGUgcG9pbnRlZGx5IHNpZGVzdGVwcGVkIGFueSBtZW50aW9uIG9mIHRoZSB0aG9ybnkgaXNz
dWVzIHRoYXQgaGF2ZSBzdHltaWVkIGFsbCBwcmV2aW91cyBhdHRlbXB0cyBhdCBhIHBlYWNlIGRl
YWwsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgc3RhdHVzIG9mIEplcnVzYWxlbSwgSXNyYWVsaSBzZXR0bGVtZW50
IGNvbnN0cnVjdGlvbiBhbmQgdGhlIFBhbGVzdGluaWFucyYjODIxNzsgZGVtYW5kIGZvciBhIHNv
dmVyZWlnbiBuYXRpb24uPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgdmFndWVuZXNzIG9uIG9uZSBvZiB0
aGUgcmVnaW9uJiM4MjE3O3MgY2VudHJhbCBpc3N1ZXMgZGlkIGxpdHRsZSB0byBkYW1wZW4gdGhl
IGVudGh1c2lhc20gc3Vycm91bmRpbmcgaGlzIHZpc2l0LCBwYXJ0aWN1bGFybHkgZnJvbSBJc3Jh
ZWxpIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIEJlbmphbWluIE5ldGFueWFodS4gVGhlIHByaW1lIG1pbmlzdGVy
LCB3aG8gaGFkIGEgZnJvc3R5IHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJlZGVj
ZXNzb3IsIGhlYXBlZCBwcmFpc2Ugb24gdGhlIHByZXNpZGVudCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSB0d28t
ZGF5IHZpc2l0LCBkZWNsYXJpbmc6ICYjODIyMDtXZSB1bmRlcnN0YW5kIGVhY2ggb3RoZXIuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5EdXJpbmcgaGlzIHF1aWNrIHN0b3AgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiwgVHJ1bXAgbWV0
IHdpdGggYm90aCBOZXRhbnlhaHUgYW5kIFBhbGVzdGluaWFuIEF1dGhvcml0eSBQcmVzaWRlbnQg
TWFobW91ZCBBYmJhcy4gU3BlYWtpbmcgYXQgdGhlIElzcmFlbCBNdXNldW0sIGhlIGRlY2xhcmVk
IGJvdGggc2lkZXMgcmVhZHkgdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLCB0aG91Z2ggdGhlcmUgd2VyZSBubyB0
YW5naWJsZSBzaWducyBvZiB0aGUgZG9ybWFudCBwZWFjZSBwcm9jZXNzIGJlaW5nIHJldml2ZWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtQYWxlc3RpbmlhbnMgYXJlIHJlYWR5IHRvIHJlYWNoIGZvciBwZWFjZSwm
IzgyMjE7IFRydW1wIHNhaWQuIFR1cm5pbmcgdG8gdGhlIHByaW1lIG1pbmlzdGVyLCB3aG8gam9p
bmVkIGhpbSBmb3IgdGhlIHNwZWVjaCwgVHJ1bXAgc2FpZCwgJiM4MjIwO0JlbmphbWluIE5ldGFu
eWFodSB3YW50cyBwZWFjZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgbG9uZ3RpbWUgYnVzaW5lc3NtYW4sIFRy
dW1wIGhhcyBjYXN0IE1pZGRsZSBFYXN0IHBlYWNlIGFzIHRoZSAmIzgyMjA7dWx0aW1hdGUgZGVh
bCYjODIyMTsgYW5kIGhhcyB0YXNrZWQgc29uLWluLWxhdyBKYXJlZCBLdXNobmVyIGFuZCBmb3Jt
ZXIgcmVhbCBlc3RhdGUgbGF3eWVyIEphc29uIEdyZWVuYmxhdHQgd2l0aCBjaGFydGluZyBhIGNv
dXJzZSBmb3J3YXJkLiBTdGlsbCwgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWxzIGhhZCBkb3ducGxheWVk
IHRoZSBwcm9zcGVjdHMgZm9yIGEgYnJlYWt0aHJvdWdoIG9uIHRoaXMgdHJpcCwgc2F5aW5nIGl0
IHdhcyBpbXBvcnRhbnQgdG8gbWFuYWdlIHRoZWlyIGFtYml0aW9ucyBhcyB0aGV5IHdhZGUgaW50
byB0ZXJyYWluIHRoYXQgaGFzIHRyaXBwZWQgdXAgbW9yZSBleHBlcmllbmNlZCBkaXBsb21hdHMu
PC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgY2F1dGlvbiBzaG93ZWQuIEhlIGRpZCBub3Qgd2VpZ2ggaW4g
b24gSXNyYWVsaSBzZXR0bGVtZW50cywgdGhlIHN0YXR1cyBvZiBKZXJ1c2FsZW0gb3IgZXZlbiB3
aGV0aGVyIHRoZSBVLlMuIHdvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRvIGluc2lzdCBvbiBhIHR3by1zdGF0ZSBz
b2x1dGlvbiBnaXZpbmcgdGhlIFBhbGVzdGluaWFucyBzb3ZlcmVpZ24gdGVycml0b3J5LjwvcD48
cD5Gcm9tIElzcmFlbCwgVHJ1bXAgaGVhZGVkIHRvIEl0YWx5IGZvciBhbiBhdWRpZW5jZSB3aXRo
IFBvcGUgRnJhbmNpcy4gSGUmIzgyMTc7bGwgY2xvc2UgaGlzIGFtYml0aW91cyBmaXJzdCBmb3Jl
aWduIHRyaXAgYXQgYSBwYWlyIG9mIHN1bW1pdHMgaW4gQnJ1c3NlbHMgYW5kIFNpY2lseSwgd2hl
cmUgaGlzIHJlY2VwdGlvbiBmcm9tIEV1cm9wZWFuIGxlYWRlcnMgbWF5IGJlIGxlc3MgZWZmdXNp
dmUgdGhhbiBoaXMgd2VsY29tZSBpbiBJc3JhZWwgYW5kIFNhdWRpIEFyYWJpYSwgaGlzIG9wZW5p
bmcgc3RvcCBvbiB0aGUgdHJpcC48L3A+PHA+VHJ1bXAgYW5kIE5ldGFueWFodSBpbiBwYXJ0aWN1
bGFyIGxhdmlzaGVkIHByYWlzZSBvbiBlYWNoIG90aGVyIGR1cmluZyB0aGVpciBtdWx0aXBsZSBt
ZWV0aW5ncy4gVGhlIHByaW1lIG1pbmlzdGVyLCB3aG8gcmVwZWF0ZWRseSBidXR0ZWQgaGVhZHMg
d2l0aCBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hLCBsZWFwdCB0byBoaXMgZmVldCB3aGVuIHRoZSBw
cmVzaWRlbnQgZGVjbGFyZWQgVHVlc2RheSB0aGF0IGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiAmIzgyMjA7
d2lsbCBhbHdheXMgc3RhbmQgd2l0aCBJc3JhZWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZZXQgc29tZSBJc3Jh
ZWxpIG9mZmljaWFscyBhcmUgbGVzcyBjZXJ0YWluIG9mIFRydW1wLiBJbiBzdGF0ZW1lbnRzIGxl
YWRpbmcgdXAgdG8gdGhlIHRyaXAsIGhlJiM4MjE3O3MgdGFrZW4gYSB0b3VnaGVyLXRoYW4tZXhw
ZWN0ZWQgbGluZSBvbiBzZXR0bGVtZW50cywgc2F5aW5nIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2
ZSB0aGV5IGhlbHAgdGhlIHBlYWNlIHByb2Nlc3MsIHRob3VnaCBoZSYjODIxNztzIHN0b3BwZWQg
c2hvcnQgb2YgY2FsbGluZyBmb3IgYSBmdWxsIGNvbnN0cnVjdGlvbiBmcmVlemUuIEhlJiM4MjE3
O3MgYWxzbyBiYWNrZWQgYXdheSBmcm9tIGhpcyBjYW1wYWlnbiBwbGVkZ2UgdG8gbW92ZSB0aGUg
VS5TLiBFbWJhc3N5IGluIElzcmFlbCBmcm9tIFRlbCBBdml2IHRvIEplcnVzYWxlbSwgYmVuZGlu
ZyB0byB0aGUgc2FtZSBzZWN1cml0eSByaXNrcyBhcyBvdGhlciBwcmVzaWRlbnRzIHdobyBoYXZl
IG1hZGUgdGhhdCBwcm9taXNlLjwvcD48cD5BdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBBYmJhcyBhbmQgdGhl
IFBhbGVzdGluaWFucyBoYXZlIGJlZW4gcGxlYXNhbnRseSBzdXJwcmlzZWQgYnkgdGhlaXIgZGVh
bGluZ3Mgd2l0aCBUcnVtcC4gT24gVHVlc2RheSBtb3JuaW5nLCBUcnVtcCBtZXQgd2l0aCBBYmJh
cyBpbiBCZXRobGVoZW0sIHRyYXZlbGluZyBhY3Jvc3MgdGhlIGJhcnJpZXIgc3Vycm91bmRpbmcg
bXVjaCBvZiB0aGUgYmlibGljYWwgY2l0eS48L3A+PHA+QWJiYXMgc2FpZCBoZSB3YXMga2VlbiB0
byAmIzgyMjA7a2VlcCB0aGUgZG9vciBvcGVuIHRvIGRpYWxvZ3VlIHdpdGggb3VyIElzcmFlbGkg
bmVpZ2hib3JzLiYjODIyMTsgSGUgcmVpdGVyYXRlZCB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW5zJiM4MjE3OyBk
ZW1hbmRzLCBpbmNsdWRpbmcgZXN0YWJsaXNoaW5nIGEgY2FwaXRhbCBpbiBFYXN0IEplcnVzYWxl
bSwgdGVycml0b3J5IElzcmFlbCBjbGFpbXMgYXMgd2VsbCwgaW5zaXN0aW5nIHRoYXQgJiM4MjIw
O291ciBwcm9ibGVtIGlzIG5vdCB3aXRoIHRoZSBKZXdpc2ggcmVsaWdpb24sIGl0JiM4MjE3O3Mg
d2l0aCB0aGUgb2NjdXBhdGlvbiBhbmQgc2V0dGxlbWVudHMsIGFuZCB3aXRoIElzcmFlbCBub3Qg
cmVjb2duaXppbmcgdGhlIHN0YXRlIG9mIFBhbGVzdGluZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFmdGVyIGhp
cyBtZWV0aW5nIHdpdGggQWJiYXMsIFRydW1wIHJldHVybmVkIHRvIEplcnVzYWxlbSBmb3IgYSBz
b2xlbW4gdHJpYnV0ZSB0byB0aGUgNiBtaWxsaW9uIEpld3Mga2lsbGVkIGluIHRoZSBIb2xvY2F1
c3QuIE9uIGEgdmlzaXQgdG8gdGhlIFlhZCBWYXNoZW0gbWVtb3JpYWwsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQg
YW5kIGZpcnN0IGxhZHkgTWVsYW5pYSBUcnVtcCBsYWlkIGEgd3JlYXRoIG9uIGEgc3RvbmUgc2xh
YiB1bmRlciB3aGljaCBhc2hlcyBmcm9tIHNvbWUgb2YgdGhvc2Uga2lsbGVkIGluIGNvbmNlbnRy
YXRpb24gY2FtcHMgYXJlIGJ1cmllZC4gVGhleSB3ZXJlIGpvaW5lZCBieSBOZXRhbnlhaHUgYW5k
IGhpcyB3aWZlLCBTYXJhLCBhcyB3ZWxsIGFzIGRhdWdodGVyIEl2YW5rYSBUcnVtcCBhbmQgS3Vz
aG5lci48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNhaWQgVHJ1bXAgd2FzIGJlaW5nIHVwZGF0ZWQg
b24gdGhlIGF0dGFja3MgaW4gTWFuY2hlc3RlciwgRW5nbGFuZCwgYnkgaGlzIG5hdGlvbmFsIHNl
Y3VyaXR5IHRlYW0uIE1vcmUgdGhhbiAyMCBwZW9wbGUgd2VyZSBraWxsZWQgYnkgYW4gYXBwYXJl
bnQgc3VpY2lkZSBib21iZXIuIFRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGNsYWltZWQgcmVzcG9u
c2liaWxpdHkgZm9yIHRoZSBNb25kYXkgYmxhc3QsIHdoaWNoIGFsc28gbGVmdCA1OSBwZW9wbGUg
d291bmRlZCwgdGhvdWdoIGEgdG9wIEFtZXJpY2FuIGludGVsbGlnZW5jZSBvZmZpY2lhbCBzYWlk
IHRoZSBjbGFpbSBjb3VsZCBub3QgYmUgdmVyaWZpZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBtYW55IHlv
dW5nLCBiZWF1dGlmdWwgaW5ub2NlbnQgcGVvcGxlIGxpdmluZyBhbmQgZW5qb3lpbmcgdGhlaXIg
bGl2ZXMsIG11cmRlcmVkIGJ5IGV2aWwgbG9zZXJzIGluIGxpZmUsJiM4MjIxOyBUcnVtcCBzYWlk
LCBlY2hvaW5nIHRoZSB0aGVtZSBoZSBwcmVzZW50ZWQgZHVyaW5nIGhpcyBtZWV0aW5ncyB3aXRo
IEFyYWIgbGVhZGVycyBpbiBSaXlhZGgsIFNhdWRpIEFyYWJpYS4gVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNh
aWQgaXQgd2FzIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaWRlYSB0byB1c2UgdGhlIHRlcm0gJiM4MjIwO2V2aWwg
bG9zZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgZGVjbGFyZWQgdGhhdCBoZSB3b3VsZCBub3QgY2Fs
bCB0aGUgYXR0YWNrZXJzICYjODIyMDttb25zdGVycywmIzgyMjE7IGEgdGVybSBoZSBiZWxpZXZl
cyB0aGV5IHdvdWxkIHByZWZlciwgaW5zdGVhZCBjaG9vc2luZyAmIzgyMjA7bG9zZXJzLCYjODIy
MTsgYSBsb25ndGltZSBmYXZvcml0ZSBUcnVtcCBpbnN1bHQgYW5kIG9uZSBoZSBoYXMgZGlyZWN0
ZWQgYXQgY29tZWRpYW4gUm9zaWUgTyYjODIxNztEb25uZWxsLCBDaGVyIGFuZCBvdGhlcnMuPC9w
PjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgdmlzaXQgdG8gSmVydXNhbGVtIGhhcyBiZWVuIGxhZGVuIHdpdGgg
cmVsaWdpb3VzIHN5bWJvbGlzbS4gSGUgdG91cmVkIHRoZSBDaHVyY2ggb2YgdGhlIEhvbHkgU2Vw
dWxjaHJlLCB3aGljaCBieSBDaHJpc3RpYW4gdHJhZGl0aW9uIGlzIHdoZXJlIEplc3VzIHdhcyBj
cnVjaWZpZWQgYW5kIHRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBoaXMgdG9tYi4gV2VhcmluZyBhIGJsYWNrIHNr
dWxsY2FwLCBoZSBiZWNhbWUgdGhlIGZpcnN0IHNpdHRpbmcgcHJlc2lkZW50IHRvIHZpc2l0IHRo
ZSBXZXN0ZXJuIFdhbGwgaW4gSmVydXNhbGVtJiM4MjE3O3MgT2xkIENpdHksIHRoZSBtb3N0IGhv
bHkgc2l0ZSBhdCB3aGljaCBKZXdzIGNhbiBwcmF5LjwvcD48cD5UaGUgdmlzaXQgcmFpc2VkIHF1
ZXN0aW9ucyBhYm91dCB3aGV0aGVyIHRoZSBVLlMuIHdvdWxkIGluZGljYXRlIHRoZSBzaXRlIGlz
IElzcmFlbGkgdGVycml0b3J5LiBUaGUgVS5TLiBoYXMgbmV2ZXIgcmVjb2duaXplZCBJc3JhZWxp
IHNvdmVyZWlnbnR5IG92ZXIgcGFydHMgb2YgdGhlIE9sZCBDaXR5IHNlaXplZCBpbiB0aGUgMTk2
NyB3YXIuPC9wPjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gYW5zd2VyIHRoZSBxdWVz
dGlvbi4gQW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMgTmlra2kgSGFsZXkgZGVjbGFy
ZWQgdGhlIHNpdGUgcGFydCBvZiBJc3JhZWwsIHdoaWxlIFUuUy4gU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRl
IFJleCBUaWxsZXJzb24gb24gTW9uZGF5IGRvZGdlZCB0aGUgcXVlc3Rpb24uIFRydW1wIGhpbXNl
bGYgbmV2ZXIgY29tbWVudGVkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNz
b2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIEpvc2VmIEZlZGVybWFuIGluIEplcnVzYWxlbSwgS2FyaW4g
TGF1YiBpbiBCZXRobGVoZW0sIFdlc3QgQmFuazsgSm9uIEdhbWJyZWxsIGluIER1YmFpLCBVbml0
ZWQgQXJhYiBFbWlyYXRlcyBhbmQgRGFybGVuZSBTdXBlcnZpbGxlLCBWaXZpYW4gU2FsYW1hIGFu
ZCBLZW4gVGhvbWFzIGluIFdhc2hpbmd0b24gY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgTGVtaXJlIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvbkxlbWlyZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25MZW1pcmU8L2E+IGFuZCBQYWNlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ASlBhY2VEQyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9ASlBhY2VEQzwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.