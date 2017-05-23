All CATEGORIES
☰ Menu

Trump makes personal appeal to both sides for Mideast peace

By Jonathan Lemire And Julie Pace
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 10:17 AM | Updated: May 23, 2017 - 03:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

US President Donald Trump listens to Rabbi Yisrael Meir Lau during his visit to the Yad Vashem Holocaust Memorial museum, commemorating the six million Jews killed by the Nazis during World War II, on Tuesday, May 23, 2017, in Jerusalem. (Gali Tibbon, AFP Pool via AP)


MORE IN NEWS

uk24cut_01 Kirsty Wigglesworth - AP
Warning of ‘imminent’ attack, Britain raises threat level

MANCHESTER, England: As officials hunted for accomplices of a suicide bomber and Britain’s prime minister warned another attack could be “imminent,” thousands of people poured into the streets of Manchester in a defiant vigil Tuesday for victims of a blast at a pop concert — the latest apparent target of Islamic extremists seeking to rattle life in the West.

Stanley O. Ford
Arrest made in deadly fire that killed Akron family of seven
odot23_02
ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion - 6:07 PM
hillis23_web
Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next