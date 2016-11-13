Trump names Priebus, Bannon to senior White House roles

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBtYWRlIGhpcyBmaXJz
dCB0d28ga2V5IHBlcnNvbm5lbCBhcHBvaW50bWVudHMgU3VuZGF5LCBvbmUgYW4gb3ZlcnR1cmUg
dG8gUmVwdWJsaWNhbiBjaXJjbGVzIGJ5IG5hbWluZyBHT1AgY2hpZWYgUmVpbmNlIFByaWVidXMg
YXMgaGlzIFdoaXRlIEhvdXNlIGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLCB0aGUgb3RoZXIgYSBzaG90IGFjcm9z
cyB0aGUgYm93IG9mIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIGVzdGFibGlzaG1lbnQgYnkgdGFiYmluZyBCcmVp
dGJhcnQgbmV3cyBleGVjdXRpdmUgU3RldmUgQmFubm9uIGFzIGNoaWVmIHN0cmF0ZWdpc3QgYW5k
IHNlbmlvciBjb3Vuc2Vsb3IuPC9wPjxwPlRoZSB0d28gbWVuIGhhZCBtYWRlIHVwIHRoZSBwcmVz
aWRlbnQtZWxlY3QmIzgyMTc7cyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBzaG9ydGxpc3QsIGFuZCB3aGlsZSBQ
cmllYnVzIHJlY2VpdmVkIHRoYXQgam9iLCBCYW5ub24mIzgyMTc7cyBwb3N0IGFsc28gaXMgZXhw
ZWN0ZWQgdG8gd2llbGQgc2lnbmlmaWNhbnQgY2xvdXQuIFRoZSBtZWRpYSBleGVjdXRpdmUgd2l0
aCB0aWVzIHRvIHRoZSBhbHQtcmlnaHQgYW5kIHdoaXRlIG5hdGlvbmFsaXN0IG1vdmVtZW50IHdh
cyBnaXZlbiB0b3AgYmlsbGluZyBpbiB0aGUgbmV3cyByZWxlYXNlIGFubm91bmNpbmcgdGhlaXIg
YXBwb2ludG1lbnRzLjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGhpcmVzIHdlcmUsIGF0IGZpcnN0IGds
YW5jZSwgY29udHJhZGljdG9yeSwgdGhvdWdoIHRoZXkgZml0IGEgcGF0dGVybiBvZiB0aGUgY2Vs
ZWJyaXR5IGJ1c2luZXNzbWFuIGNyZWF0aW5nIGEgdmVyaXRhYmxlIFJvcnNjaGFjaCB0ZXN0IHRo
YXQgYWxsb3dlZCBoaXMgc3VwcG9ydGVycyB0byBzZWUgd2hhdCB0aGV5IHdhbnRlZC4gUHJpZWJ1
cywgd2hvIGxhc2hlZCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgdG8gVHJ1bXAg
dGhpcyBzdW1tZXIgZGVzcGl0ZSBzb21lIGludHJhcGFydHkgb2JqZWN0aW9ucywgaXMgYSBHT1Ag
b3BlcmF0aXZlIHdpdGggZGVlcCBleHBlcnRpc2Ugb24gdGhlIFdhc2hpbmd0b24gZXN0YWJsaXNo
bWVudCB0aGF0IFRydW1wIGhhcyB2b3dlZCB0byBzaGFrZSB1cC4gSGUgaGFzIGNsb3NlIHRpZXMg
dG8gSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4sIGEgZmVsbG93IFdpc2NvbnNpbml0ZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgYW0gdmVyeSBncmF0ZWZ1bCB0byB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IGZvciB0aGlz
IG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHNlcnZlIGhpbSBhbmQgdGhpcyBuYXRpb24gYXMgd2Ugd29yayB0byBj
cmVhdGUgYW4gZWNvbm9teSB0aGF0IHdvcmtzIGZvciBldmVyeW9uZSwgc2VjdXJlIG91ciBib3Jk
ZXJzLCByZXBlYWwgYW5kIHJlcGxhY2UgT2JhbWFjYXJlIGFuZCBkZXN0cm95IHJhZGljYWwgSXNs
YW1pYyB0ZXJyb3Jpc20sJiM4MjIxOyBQcmllYnVzIHNhaWQgaW4gdGhlIHN0YXRlbWVudCBhbm5v
dW5jaW5nIGhpcyBhcHBvaW50bWVudC48L3A+PHA+QmFubm9uLCBtZWFud2hpbGUsIGhlbHBlZCB0
cmFuc2Zvcm0gdGhlIEJyZWl0YmFydCBuZXdzIHNpdGUgaW50byB0aGUgbGVhZGluZyBtb3V0aHBp
ZWNlIG9mIHRoZSBwYXJ0eSYjODIxNztzIGFudGktZXN0YWJsaXNobWVudCB3aW5nLCB3aGljaCBo
ZWxwZWQgZnVlbCB0aGUgYnVzaW5lc3NtYW4mIzgyMTc7cyBwb2xpdGljYWwgcmlzZS4gUnlhbiBo
YXMgYmVlbiBvbmUgb2YgaGlzIG1vc3QgZnJlcXVlbnQgdGFyZ2V0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1N0
ZXZlIGFuZCBSZWluY2UgYXJlIGhpZ2hseSBxdWFsaWZpZWQgbGVhZGVycyB3aG8gd29ya2VkIHdl
bGwgdG9nZXRoZXIgb24gb3VyIGNhbXBhaWduIGFuZCBsZWQgdXMgdG8gYSBoaXN0b3JpYyB2aWN0
b3J5LCYjODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZC4gJiM4MjIwO05vdyBJIHdpbGwgaGF2ZSB0aGVtIGJvdGgg
d2l0aCBtZSBpbiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYXMgd2Ugd29yayB0byBtYWtlIEFtZXJpY2EgZ3Jl
YXQgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5OZWl0aGVyIFByaWVidXMgbm9yIEJhbm5vbiBicmluZyBw
b2xpY3kgZXhwZXJpZW5jZSB0byB0aGVpciBuZXcgV2hpdGUgSG91c2Ugcm9sZXMuIENoaWVmcyBv
ZiBzdGFmZiBpbiBwYXJ0aWN1bGFyIHBsYXkgYSBzaWduaWZpY2FudCByb2xlIGluIHBvbGljeW1h
a2luZywgc2VydmluZyBhcyBhIGxpYWlzb24gdG8gQ2FiaW5ldCBhZ2VuY2llcyBhbmQgZGVjaWRp
bmcgd2hhdCBpbmZvcm1hdGlvbiBtYWtlcyBpdCB0byB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgZGVz
ay4gVGhleSYjODIxNztyZSBvZnRlbiBvbmUgb2YgdGhlIGxhc3QgcGVvcGxlIGluIHRoZSByb29t
IHdpdGggdGhlIHByZXNpZGVudCBhcyBtYWpvciBkZWNpc2lvbnMgYXJlIG1hZGUuPC9wPjxwPlRy
dW1wJiM4MjE3O3MgYWR1bHQgY2hpbGRyZW4sIHdobyBzZXJ2ZSBhcyBpbmZsdWVudGlhbCBhZHZp
c2VycyB0byB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0LCBhcmUgc2FpZCB0byBoYXZlIGJlZW4gY29uY2Vy
bmVkIGFib3V0IGhhdmluZyBhIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgZmlndXJlIGluIHRoZSBjaGllZiBvZiBz
dGFmZiByb2xlIGFuZCBiYWNrZWQgUHJpZWJ1cyBmb3IgdGhlIGpvYi48L3A+PHA+SW4gYW5ub3Vu
Y2luZyB0aGUgYXBwb2ludG1lbnRzLCBUcnVtcCBzYWlkIFByaWVidXMgYW5kIEJhbm5vbiB3b3Vs
ZCB3b3JrIGFzICYjODIyMDtlcXVhbCBwYXJ0bmVycyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBlZmZlY3RpdmVs
eSBjcmVhdGluZyB0d28gcG93ZXIgY2VudGVycyBpbiB0aGUgV2VzdCBXaW5nLiBUaGUgYXJyYW5n
ZW1lbnQgaXMgcmlza3kgYW5kIGNvdWxkIGxlYXZlIGFtYmlndWl0eSBvdmVyIHdobyBtYWtlcyBm
aW5hbCBkZWNpc2lvbnMuPC9wPjxwPlRydW1wIGhhcyBsb25nIGVuY291cmFnZWQgcml2YWxyaWVz
LCBib3RoIGluIGJ1c2luZXNzIGFuZCBpbiBoaXMgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLiBIZSBj
eWNsZWQgdGhyb3VnaCB0aHJlZSBjYW1wYWlnbiBtYW5hZ2VycyBkdXJpbmcgaGlzIHJ1biwgY3Jl
YXRpbmcgYSB3ZWIgb2YgY29tcGV0aW5nIGFsbGlhbmNlcyBhbW9uZyBzdGFmZmVycy48L3A+PHA+
UHJpZWJ1cyBpcyBhIHRyYWRpdGlvbmFsIGNob2ljZSwgb25lIG1lYW50IGFzIGFuIG9saXZlIGJy
YW5jaCB0byB0aGUgUmVwdWJsaWNhbnMgd2hvIGNvbnRyb2wgYm90aCBob3VzZXMgb2YgQ29uZ3Jl
c3MgYXMgVHJ1bXAgbG9va3MgdG8gcGFzcyBoaXMgbGVnaXNsYXRpdmUgYWdlbmRhLjwvcD48cD5U
aGUgQmFubm9uIHBpY2sgaXMgYW55dGhpbmcgYnV0IHNhZmUuPC9wPjxwPlVuZGVyIEJhbm5vbiYj
ODIxNztzIHRlbnVyZSwgQnJlaXRiYXJ0IHB1c2hlZCBhIG5hdGlvbmFsaXN0IGFnZW5kYSBhbmQg
YmVjYW1lIG9uZSBvZiB0aGUgbGVhZGluZyBvdXRsZXRzIG9mIHRoZSBzby1jYWxsZWQgYWx0LXJp
Z2h0ICAmIzgyMTI7IGEgbW92ZW1lbnQgdGhhdCBvcHBvc2VzIG11bHRpY3VsdHVyYWxpc20gYW5k
IGRlZmVuZHMgJiM4MjIwO1dlc3Rlcm4gdmFsdWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9obiBXZWF2ZXIs
IGEgUmVwdWJsaWNhbiBzdHJhdGVnaXN0IHdobyB3b3JrZWQgZm9yIE9oaW8gR292LiBKb2huIEth
c2ljaCYjODIxNztzIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbiwgdHdlZXRlZCwgJiM4MjIwO1RoZSBy
YWNpc3QsIGZhc2Npc3QgZXh0cmVtZSByaWdodCBpcyByZXByZXNlbnRlZCBmb290c3RlcHMgZnJv
bSB0aGUgT3ZhbCBPZmZpY2UuIEJlIHZlcnkgdmlnaWxhbnQsIEFtZXJpY2EuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.