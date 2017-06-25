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Trump: Not ‘that far off’ from passing health overhaul

By Hope Yen
Associated Press

Published: June 25, 2017 - 03:46 PM | Updated: June 25, 2017 - 04:08 PM

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